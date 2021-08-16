Улететь любой ценой

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danilov 16 Августа 2021 в 18:28:55
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  NBE 16.08.2021 в 18:38:35   # 783144
Только мужики... А женщин и детей они бросили кажись. В Европе тоже беженцев показывают, в основном молодые парни и мужики.
Нужно принять международный закон, беженцев считать только женщин и детей, а остальных обратно, что бы научились защищать свою страну, свои семьи.
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  Zoggyla 16.08.2021 в 19:34:01   # 783147
М-да, вот это паника! Сюр, да и только!
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  alpha_portal 16.08.2021 в 19:55:02   # 783151
У нас чувствую будет то же самое, если такая ситуация возникнет. Не от большого ума люди лезут на самолет, а от массовой паники. Они америкосов кормили 20 лет. Конечно боятся.
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  Zoggyla 16.08.2021 в 20:26:37   # 783154
Цитата: alpha_portal от 16.08.2021 13:55:02
У нас чувствую будет то же самое, если такая ситуация возникнет. Не от большого ума люди лезут на самолет, а от массовой паники. Они америкосов кормили 20 лет. Конечно боятся.
т.е. отстаивать свои ценности и мировозрение способны только единицы? А как же присяги, клятвы, собственное достоинство? Ширма, видимость?
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