Улететь любой ценой

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Нужно принять международный закон, беженцев считать только женщин и детей, а остальных обратно, что бы научились защищать свою страну, свои семьи.
alpha_portal 16.08.2021 в 19:55:02 # 783151
Цитата: alpha_portal от 16.08.2021 13:55:02т.е. отстаивать свои ценности и мировозрение способны только единицы? А как же присяги, клятвы, собственное достоинство? Ширма, видимость?
У нас чувствую будет то же самое, если такая ситуация возникнет. Не от большого ума люди лезут на самолет, а от массовой паники. Они америкосов кормили 20 лет. Конечно боятся.
У нас чувствую будет то же самое, если такая ситуация возникнет. Не от большого ума люди лезут на самолет, а от массовой паники. Они америкосов кормили 20 лет. Конечно боятся.