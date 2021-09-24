Хороший совет

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danilov 24 Сентября 2021 в 09:57:23
Фрагмент занятия по этикету в Театральном институте имени Б.Щукина, которое ведёт старейший педагог Ада Владимировна Брискиндова.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 24.09.2021 в 11:48:31   # 784714
"...педагог Ада..."? прикольно звучит
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  Nafis 24.09.2021 в 14:27:10   # 784717
Так просто звучит но так сложно выполнить.
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