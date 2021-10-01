 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Бетономешалка перевернулась
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Октября 2021 в 17:51:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 01.10.2021 в 19:09:12   # 785006
Так вот почему дефицит солярки
поощрить (1) | покарать
  alpha_portal 01.10.2021 в 21:52:54   # 785014
А почему в заголовке бетономешалка? Когда цистерна с салярой перевернулась?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь