Экологическая катастрофа! КАРАГАНДА | ТЕМИРТАУ | ЖЕЗКАЗГАН | САТПАЕВ | UIDE Тур по городам.

Чтобы приобретать за границей надо что-нибудь за валюту продать. Отказавшись от промышленности теряется возможность даже одеться, а большинство ранее существующих производств похерили.С реформированием колхозов и рыночными реформами действительно "палку перегнули" и теперь с выпасом скота с покосом травы, доступами к водопоям и посевом сельскохозяйственных культур сложности так как земли скупили рантье.Но ведь рыночные реформы ненавистникам СССР нравятся.Какой смысл (при этом создавая проблемы соседям) держать коров в городах где и так проблемы с экологией? Да и качество мяса с молоком характерные для городов примеси тяжелых металлов не улучшают...