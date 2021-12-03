Экологическая катастрофа! КАРАГАНДА | ТЕМИРТАУ | ЖЕЗКАЗГАН | САТПАЕВ | UIDE Тур по городам.

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danilov 03 Декабря 2021 в 20:29:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
Металлург, всё сельское хозяйство уничтожил.
Теперь говорит купите две коровы. Он хоть понимает что такое две коровы в городе ? Как кормить , как содержать ? 2400 колхозов и совхозов уничтожил. Как Горбачёв в своё время все виноградники заставил уничтожить. Метарург - коммунист землю не знает.
С реформированием колхозов и рыночными реформами действительно "палку перегнули" и теперь с выпасом скота с покосом травы, доступами к водопоям и посевом сельскохозяйственных культур сложности так как земли скупили рантье.
Но ведь рыночные реформы ненавистникам СССР нравятся.
Какой смысл (при этом создавая проблемы соседям) держать коров в городах где и так проблемы с экологией? Да и качество мяса с молоком характерные для городов примеси тяжелых металлов не улучшают...
Цитата: Ал от 03.12.2021 15:48:12
Чтобы приобретать за границей надо что-нибудь за валюту продать. Отказавшись от промышленности теряется возможность даже одеться, а большинство ранее существующих производств похерили.
С реформированием колхозов и рыночными реформами действительно "палку перегнули" и теперь с выпасом скота и посевом культур сложности так как земли скупили рантье.
Какой смысл (при этом создавая проблемы соседям) держать коров в городах где и так проблемы с экологией?
Чтобы приобретать за границей надо что-нибудь за валюту продать. Отказавшись от промышленности теряется возможность даже одеться, а большинство ранее существующих производств похерили.
С реформированием колхозов и рыночными реформами действительно "палку перегнули" и теперь с выпасом скота и посевом культур сложности так как земли скупили рантье.
Какой смысл (при этом создавая проблемы соседям) держать коров в городах где и так проблемы с экологией?
Ты дурак, ты знаешь всё это 001.
По договор\ору междусобойчик. ты счета видел в Швецарии как пополняются через офшоры. Ал, пидораз не не знаешь не лезь. Не смотри на афициалку . Они тебе любую статистику нарисуют, по заказу. Не лезь со своими штопаными статьями.
Цитата: Ал от 03.12.2021 15:48:12
Чтобы приобретать за границей надо что-нибудь за валюту продать. Отказавшись от промышленности теряется возможность даже одеться, а большинство ранее существующих производств похерили.
С реформированием колхозов и рыночными реформами действительно "палку перегнули" и теперь с выпасом скота с покосом травы, доступами к водопоям и посевом сельскохозяйственных культур сложности так как земли скупили рантье.
Но ведь рыночные реформы ненавистникам СССР нравятся.
Какой смысл (при этом создавая проблемы соседям) держать коров в городах где и так проблемы с экологией? Да и качество мяса с молоком характерные для городов примеси тяжелых металлов не улучшают...
Чтобы приобретать за границей надо что-нибудь за валюту продать. Отказавшись от промышленности теряется возможность даже одеться, а большинство ранее существующих производств похерили.
С реформированием колхозов и рыночными реформами действительно "палку перегнули" и теперь с выпасом скота с покосом травы, доступами к водопоям и посевом сельскохозяйственных культур сложности так как земли скупили рантье.
Но ведь рыночные реформы ненавистникам СССР нравятся.
Какой смысл (при этом создавая проблемы соседям) держать коров в городах где и так проблемы с экологией? Да и качество мяса с молоком характерные для городов примеси тяжелых металлов не улучшают...
На счет коров
Это первый всех ругал . Что не держите. Мы здесь причём ? А министерство сельского хозяйства сейчас таскают за миллиардные хищения.
Цитата: Маке0912 от 03.12.2021 16:02:08Я упоминал про проблемы содержания городского скота. Касается не только коров.
На счет коров
Это первый всех ругал . Что не держите. Мы здесь причём ? А министерство сельского хозяйства сейчас таскают за миллиардные хищения.
На счет коров
Это первый всех ругал . Что не держите. Мы здесь причём ? А министерство сельского хозяйства сейчас таскают за миллиардные хищения.
Причем нечистые на руку чиновники министерства сельского хозяйства на содержании городского скота бюджетных бабок не отмывали, а получатели субсидий не только на приписках и искажениях попались, но и продаже субсидированной продукции за границу, что нарушает договор.
Так что стоит отделять мух от котлет...
Цитата: Ал от 03.12.2021 16:00:17
Так и отметим что не следящий за своим языком с пальцами старый дурак в экономике кроме как понятия купить/перепродать ничего не понимает...
Так и отметим что не следящий за своим языком с пальцами старый дурак в экономике кроме как понятия купить/перепродать ничего не понимает...
Ты мразь как был так и есть . Экономист хренов.. Что ты знгакшь о проблемах на селе. ? я Сейчас приехал с Аула. кормов нет Родственники решили половина скота продать или под нож. Ты мразь что знаешь.
С реформированием колхозов и рыночными реформами действительно "палку перегнули" и теперь с выпасом скота с покосом травы, доступами к водопоям и посевом сельскохозяйственных культур сложности так как земли скупили рантье.
Но ведь рыночные реформы ненавистникам СССР нравятся.
Но ведь рыночные реформы ненавистникам СССР нравятся.
Как очевидно, тот кто предпочитает свою злобу на оппонентах срывать, их аргументов не читает.
Кстати, в нескольких из посещаемых во времена СССР богатых сел ВКО из нескольких стад КРС племенного поголовья в каждом осталось по одному или максимум паре стад обычного поголовья...