Как угробить богатую страну и жить без денег и света

кому то очень хочется сравнить Ливию с Казахстаном но не хочется пахать как негры и арабыкритиковать может любой а вот подойти конструктивно - мало кто, да и корень проблемы многие не видят полагая все дело в местных князьках и царьках, полагая что другой царь их счастливит , в общем узкое, узконациональное и рабское мышление