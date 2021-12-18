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Видео
Как угробить богатую страну и жить без денег и света
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danilov 18 Декабря 2021 в 16:37:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 18.12.2021 в 18:00:31   # 787815
Данилов о чем ты только материал не публикует. А вот о 30 летнем юбилее независимости ни слова. Специально направлено игнор?
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  NBE 18.12.2021 в 19:20:45   # 787816
Цитата: Walter от 18.12.2021 12:00:31
Данилов о чем ты только материал не публикует. А вот о 30 летнем юбилее независимости ни слова. Специально направлено игнор?
Ну почему же, видео немного про нас, что с нами будет, если у нас и дальше будет коррупция и кумовство. На 30-летие хорошее видео.
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  Dimmon 18.12.2021 в 20:11:19   # 787818
кто знает может у Данилова действительно тяжелое материальное положение, ни света ни газа, в Египет / турцию / таиланд / россию не ездит - денег нет, ездит на жигулях 1983 г.в, зарабатывает меньше 5 у.е. в день, не то что некоторые шымкентцы которые и за 100 у.е. в выходные задницу не поднимут
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  Dimmon 18.12.2021 в 20:12:56   # 787819
Quote:
Данилов о чем ты только материал не публикует. А вот о 30 летнем юбилее независимости ни слова. Специально направлено игнор?

контингент титуса, включая нас, не охватывает и 1% населения, контингенту пофигу на них, а им пофиг на титус, дело не в пофигизме, просто титуса - абсолютно не показатель, скорее просто точка зрения его автора которая безразлична 99%

мне кажется конфронтация и взаимный пофигизм - путь в никуда, надо преодолевать противоречия и находить точки соприкосновения и у себя и в ЕАЭС и во всем мире, так что исходя из своего личного подхода хочу поздравить всех казахстанцев с Праздником и длительными выходными!
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  Dimmon 18.12.2021 в 20:24:29   # 787820
кому то очень хочется сравнить Ливию с Казахстаном но не хочется пахать как негры и арабы

критиковать может любой а вот подойти конструктивно - мало кто, да и корень проблемы многие не видят полагая все дело в местных князьках и царьках, полагая что другой царь их счастливит , в общем узкое, узконациональное и рабское мышление

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  alpha_portal 18.12.2021 в 22:05:19   # 787821
Ну вы не правы. Есть конструктивизм. Есть мышление и понимание сути и цели. И ставить необходимые задачи для страны исходя из потребностей.
У нас этого не происходит потому что правящая элита подсела на жилу и не способна оттуда сойти. В стране множество потребностей и проблем которые должны были быть решены в эти прожитые 30 лет. Они не решены. Все что делало правительство это накачивали чьи то корманы все эти 30 лет. И продолжают качать. В итоге создался прицидент, когда ни одно слово вылетающее из уст правительство не подтвердилось и не имеет основания. Т.е. сказки кончились. Начинаются проблемы. И правительство не в состоянии решить эти проблемы, т.к. не готово к этому и нет желания. Все насытились. Все нужные семьи сидят там где надо и железобетонно не пострадают. А что дальше? А дальше наша судьба стремиться к Ливану. И падение будет стремительно. Что никто даде понять ничего не сможет. А почему? Потому что конфронтации мировые набирают обороты и скоро нас перестанут питать кредиторы. А почему? Потому что возврата не будет, как только мы определимся со сторонами в этой войне.
Мы корова доильная. И все.
ЗЫ. Написал вначале что Вы не правы, хотя на самом желе правы то на все сто
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  Templar 19.12.2021 в 02:04:34   # 787823
Цитата: Dimmon от 18.12.2021 14:24:29
кому то очень хочется сравнить Ливию с Казахстаном но не хочется пахать как негры и арабы

критиковать может любой а вот подойти конструктивно - мало кто, да и корень проблемы многие не видят полагая все дело в местных князьках и царьках, полагая что другой царь их счастливит , в общем узкое, узконациональное и рабское мышление


Другой царь будет думать о наполнении своего кармана, нежели о народе.
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