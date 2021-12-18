Как угробить богатую страну и жить без денег и света

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danilov 18 Декабря 2021 в 16:37:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 18.12.2021 12:00:31Ну почему же, видео немного про нас, что с нами будет, если у нас и дальше будет коррупция и кумовство. На 30-летие хорошее видео.
Данилов о чем ты только материал не публикует. А вот о 30 летнем юбилее независимости ни слова. Специально направлено игнор?
Данилов о чем ты только материал не публикует. А вот о 30 летнем юбилее независимости ни слова. Специально направлено игнор?
Данилов о чем ты только материал не публикует. А вот о 30 летнем юбилее независимости ни слова. Специально направлено игнор?
контингент титуса, включая нас, не охватывает и 1% населения, контингенту пофигу на них, а им пофиг на титус, дело не в пофигизме, просто титуса - абсолютно не показатель, скорее просто точка зрения его автора которая безразлична 99%
мне кажется конфронтация и взаимный пофигизм - путь в никуда, надо преодолевать противоречия и находить точки соприкосновения и у себя и в ЕАЭС и во всем мире, так что исходя из своего личного подхода хочу поздравить всех казахстанцев с Праздником и длительными выходными!
критиковать может любой а вот подойти конструктивно - мало кто, да и корень проблемы многие не видят полагая все дело в местных князьках и царьках, полагая что другой царь их счастливит , в общем узкое, узконациональное и рабское мышление
alpha_portal 18.12.2021 в 22:05:19 # 787821
У нас этого не происходит потому что правящая элита подсела на жилу и не способна оттуда сойти. В стране множество потребностей и проблем которые должны были быть решены в эти прожитые 30 лет. Они не решены. Все что делало правительство это накачивали чьи то корманы все эти 30 лет. И продолжают качать. В итоге создался прицидент, когда ни одно слово вылетающее из уст правительство не подтвердилось и не имеет основания. Т.е. сказки кончились. Начинаются проблемы. И правительство не в состоянии решить эти проблемы, т.к. не готово к этому и нет желания. Все насытились. Все нужные семьи сидят там где надо и железобетонно не пострадают. А что дальше? А дальше наша судьба стремиться к Ливану. И падение будет стремительно. Что никто даде понять ничего не сможет. А почему? Потому что конфронтации мировые набирают обороты и скоро нас перестанут питать кредиторы. А почему? Потому что возврата не будет, как только мы определимся со сторонами в этой войне.
Мы корова доильная. И все.
ЗЫ. Написал вначале что Вы не правы, хотя на самом желе правы то на все сто
Цитата: Dimmon от 18.12.2021 14:24:29
кому то очень хочется сравнить Ливию с Казахстаном но не хочется пахать как негры и арабы
критиковать может любой а вот подойти конструктивно - мало кто, да и корень проблемы многие не видят полагая все дело в местных князьках и царьках, полагая что другой царь их счастливит , в общем узкое, узконациональное и рабское мышление
кому то очень хочется сравнить Ливию с Казахстаном но не хочется пахать как негры и арабы
критиковать может любой а вот подойти конструктивно - мало кто, да и корень проблемы многие не видят полагая все дело в местных князьках и царьках, полагая что другой царь их счастливит , в общем узкое, узконациональное и рабское мышление
Другой царь будет думать о наполнении своего кармана, нежели о народе.