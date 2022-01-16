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Избиение полиции
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danilov 16 Января 2022 в 11:31:04
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  Dragon 16.01.2022 в 11:43:03   # 789029
Даааа, жесть
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  KAN13 16.01.2022 в 11:51:58   # 789030

Дикари .
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  Templar 16.01.2022 в 12:37:39   # 789033
Говорят, карантин снова начинается. Есть постановление?
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  Dragon 16.01.2022 в 12:43:48   # 789034
Цитата: Templar от 16.01.2022 06:37:39
Говорят, карантин снова начинается. Есть постановление?


Наверное они заняты замыливанием следов расстрела пока. Сейчас они заняты поиском 20 тыс. "международных террористов", те которые они нашли оказались джазменами . А постановление минутное дело, отредактируют дату и вуаля.
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  walker 16.01.2022 в 13:15:38   # 789040
Будем честны.
Силовики и правоохранительные органы у нас бетонно ассоциируются с действующей властью, но не всегда отождествлялись с законностью и честным правосудием.
Если у народа есть оправданное недоверие к честности и справедливости властей, то какое отношение вы ожидаете к этим силовикам, прислужникам властей, но не народа?
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