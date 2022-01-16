Избиение полиции

Комментарии, по рейтингу, по дате
Дикари .
Цитата: Templar от 16.01.2022 06:37:39
Говорят, карантин снова начинается. Есть постановление?
Говорят, карантин снова начинается. Есть постановление?
Наверное они заняты замыливанием следов расстрела пока. Сейчас они заняты поиском 20 тыс. "международных террористов", те которые они нашли оказались джазменами . А постановление минутное дело, отредактируют дату и вуаля.
Силовики и правоохранительные органы у нас бетонно ассоциируются с действующей властью, но не всегда отождествлялись с законностью и честным правосудием.
Если у народа есть оправданное недоверие к честности и справедливости властей, то какое отношение вы ожидаете к этим силовикам, прислужникам властей, но не народа?