Ало! Около 40см. свежего зимнего снега!

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danilov 23 Февраля 2022 в 15:35:50
Свежего зимнего снега, которого так не хватало в этом году, самом худшем из всех на моей памяти. Сезон я открыл четырьмя днями ранее и кататься до этого просто не видел смысла. Есть определенная философия во фрирайде, какая-то планка ниже которой опускаться просто ради катания я не вижу смысла.
Солнечно, холодно, долгожданный снег и я был голоден до хорошей волны. Сегодня нас пятеро. Егор, Женя, я и Саша с Дарьей. Четыре драйвовых спуска. Где-то открывающим, потом разок за Егором на камеру. У каждого свой стиль и видение. Там, где старые следы было очень мягко и стабильно, в отдаленных теневых кулуарах, в елках местами были отрывы и небольшие лавины. Стоило придать этому значение, но свое дело мы делали и все шло по плану.
Пятый по счету спуск, 13:26. Идея заключалась в том, чтобы зайти немного за сетку, проехать по полям и уйти вдоль нее траверсом налево, сделать безопасный выкат для катающихся и новичков в случае чего. Так как трасса нелогичная и уходит влево, много кто катается вниз и заходит за сетку, а потом выгребают, снимая сноуборды и барахтаясь по пояс в снегу. Исходя из того, что gazex стреляли днем ранее и утром до нашего приезда, посчитал что проехать можно, тем более пятый спуск, чего уж там…
«Оно тебе надо?», - Егор и Женя не поддерживают идею и едут слева. Не долго думая я стартую за ними и потом ухожу вправо за сетку. Разгон, даю одну волну, вторую. Сзади крики «лавина», много криков. Оборачиваюсь и немного теряю темп. Понимаю, что надо уходить в безопасное место, начинаю траверс, но из-за снега скорость потеряна, хотя я уже там, где планировал. Еще раз оборачиваюсь, и лопается уже выше меня по левой теневой стороне, выше траверса. Кулуар как песочные часы, классическая ловушка, где ниже стенки становятся еще круче, есть пара небольших скал, а далее речка. Я на самом пологом месте из возможных, но мне не везет. Возможно, что надо было хвататься за маленькую елку, но впереди пока еще есть поле для маневра. Снежная масса лопается ниже меня, и я понимаю, что шансов выехать нет и теряю баланс, засасывает как в зыбучие пески. Никаких ругательств и комментариев. Сохраняю спокойствие и дергаю ручку Snowpulse. Слышу, как надувается баллон, и в тот же момент окончательно падаю. Меня начинает месить, кидает как какую-то тряпичную куклу. Я расслабился, вестибулярный аппарат и мозг пытаются определить положение и оценить ситуацию. Буквально каждый кувырок запомнился. Все темно. Плыву где-то внизу. Лыжи отстегнулись почти сразу. Мыслей нет, только промелькнуло – «вот долб…. Чего тебе было мало…?» Один кувырок с жестким ударом в районе спины. Вот тут немного стало страшно, понимаю, что если такое продолжится, то будут травмы. Вспоминаю про руки, и из-за того, что расслаблен темляки соскочили, стараюсь одну руку сгруппировать и держать ближе к голове. Лавина останавливается. Темно, ничего не видно, тело зацементировано и обездвижено, но ничего и не болит. Спокоен, но рот забит снегом. Дышать тяжело. Размеренно дышу как получается и свободной кистью, именно кистью, пальчиками выковыриваю снег изо рта. Сдвинул маску, так как в нее забился снег. Сделал себе хороший карман и замедлил дыхание, успокаиваюсь насколько это возможно. Пока тепло! Дышать и выжить получилось! Понимаю, что, если бы не рука, тупо бы задохнулся через какое-то время. Когда меня найдут? Прошло где-то минут 10, периодически кричу, но понимаю, что лучше энергию не тратить. Меня видели с кресел, определенно там Саша с Дашей, а Егор и Женя выше траверса знают про лавину, но как я попал не видели. Все профессионалы и приедут, но мало ли что, и прикинул что без обморожений смогу пролежать еще час-полтора и понемногу стал ковыряться пальцами, откапываться, если это так можно назвать. Слышу крики, подъезжают друзья. Прошло около 14 минут. Засек меня Женя по датчику за 50 метров и было видно красный airbag на поверхности лавинного выноса. Оказалось, что я в самом низу и протащило около 650м. Все нормально, дружно меня выкопали. Немного на адреналине, трясет, но все четко и идти могу сам. Из речки до станции идти совсем немного, есть траверс. Понемногу топаю вниз, но дальше провалился. Саша очень помог добраться наверх.
За 15 лет во фрирайде, это мой первый самый серьезный случай и просчет, где многие факторы я не принял во внимание. Возможно, что надо было воздержаться от других экспозиций и сбавить драйв. То, что за неделю и спуском ранее некоторые склоны лопались, стоило учесть и сделать шурф. Зря понадеялся на gazex и мелкие знаки вроде звериных следов. Сыграл роль и плохой неснежный сезон, когда нормальное катание без камней и веток стало возможным только в феврале. Я был очень голоден до хороших линий.
Типичные ошибки, но кто не ошибается…
Все без травм, не считая ушиба от лавинного датчика слева в ребрах. Порвало карман у куртки, где лежала рация рядом с датчиком - не стоило их держать вместе, легко могло сломать ребра. Везение? Да, но с другой стороны - спокойствие, трезвая оценка ситуации, правильное снаряжение, опыт и понимание ситуации. Отличные напарники и друзья рядом.
Не будь у меня airbag, то однозначно засыпало бы глубже и возможно удар в спину был бы еще хуже, и не стоит забывать, что рюкзак, — это дополнительная защита спины и головы. Лыжи вовремя отстегнулись, а вот сноуборд был бы якорем. Про бипер, каску, рюкзаки вообще говорить не приходится. То, что оставался спокоен и делал правильные действия, несомненно, сыграло свою роль. Не сделай я себе карман, чтобы дышать, возможно нашли бы уже без сознания. Мы в легкую могли бы и втроем заехать на эти склоны, и об этом даже не хочется думать.
Вариант был схватиться за елку и принять на себя часть удара сверху, но как тогда открывать airbag? Остаться на ходах и уйти вниз, но там речка, камни, склоны еще более крутые. Ошибка в потере скорости, но я так или иначе притормозил бы чуть позже, а отрыв, судя по видео с канатной дороги был обширным и выше меня. Единственный верный вариант, уйти за елки направо после второго поворота на ходах не пересекая кулуар, но тогда еще не было информации о лавине.
Как сказал мой друг, - «Исход он один, такой какой есть, и он самый лучший, так как все обошлось».
Позитивная мысль, что там все равно катаются любители и возможно ценой своего риска, я спас кому-то жизнь. Ведь будь хоть одна переменная другой в моей формуле результат был бы другим. Вы скажите, что мне очень повезло и я полностью с этим согласен. Огромное спасибо друзьям, которые все сделали максимально профессионально - Саше, Дарье, Жене, Егору.
Я думаю, выводы читатель сможет сделать сам.
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