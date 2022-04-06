Пьяный голый мужчина «разгуливал» по летному полю аэропорта Алматы

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danilov 06 Апреля 2022 в 10:09:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
Весеннее обострение .
Sr. Leonsio 06.04.2022 в 13:06:35 # 796455
После бара, недалеко от аэропорта.
И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожения человечества. И шла она десятилетия, но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.
Цитата: Маке0912 от 06.04.2022 08:24:50
Музыку от терминатора хорошо подобрали.
Музыку от терминатора хорошо подобрали.
Так может это терминатор вещи искал ?