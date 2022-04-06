 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Пьяный голый мужчина «разгуливал» по летному полю аэропорта Алматы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Апреля 2022 в 10:09:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 06.04.2022 в 10:51:04   # 796450

Весеннее обострение .
поощрить | покарать
  Sr. Leonsio 06.04.2022 в 13:06:35   # 796455


После бара, недалеко от аэропорта.

И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожения человечества. И шла она десятилетия, но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.
поощрить | покарать
  Маке0912 06.04.2022 в 14:24:50   # 796460
Музыку от терминатора хорошо подобрали.
поощрить | покарать
  Fotinij 06.04.2022 в 15:20:00   # 796462
Цитата: Маке0912 от 06.04.2022 08:24:50
Музыку от терминатора хорошо подобрали.

Так может это терминатор вещи искал ?
поощрить | покарать
  shlenchak 06.04.2022 в 15:20:41   # 796463
Блин если у нас пьяный голый мужик может проникнуть в аэропорт, почему мы удивляемся, что его захватили в январе?(
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь