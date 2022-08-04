В последнюю секунду

Судя по видео в начале видео заметно, что это не просто парапланерист ,а акро-парапланерист, то-есть оборудование параплан подвеска и две!!!запаски (запасной парашют) у них по умолчанию в базовой комплектации .и на моменте раскручивания параплана и вхождения в мёртвую петлю(трюк в акро-парапланеризме)пилот влетает в собственный крыл, бросает первую запаску и затем вторую....везение важно как и в любом деле, но тут спланированное падение заснятое и смонтированное в эффектное видео снятое на камеру 360*,кстати часть строп за штатив этой камеры и зацепилось ,чего не сделаешь ради лайков