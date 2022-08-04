 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
В последнюю секунду
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Августа 2022 в 09:50:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 04.08.2022 в 10:07:46   # 801671
Да уж страшновато
поощрить | покарать
  Пришелец 04.08.2022 в 10:37:27   # 801680
Судя по видео в начале видео заметно, что это не просто парапланерист ,а акро-парапланерист, то-есть оборудование параплан подвеска и две!!!запаски (запасной парашют) у них по умолчанию в базовой комплектации .и на моменте раскручивания параплана и вхождения в мёртвую петлю(трюк в акро-парапланеризме)пилот влетает в собственный крыл, бросает первую запаску и затем вторую....везение важно как и в любом деле, но тут спланированное падение заснятое и смонтированное в эффектное видео снятое на камеру 360*,кстати часть строп за штатив этой камеры и зацепилось ,чего не сделаешь ради лайков
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь