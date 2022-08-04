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Берег рушится,почему бы на нем не постоять?
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danilov 04 Августа 2022 в 12:24:45
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htmaker
04.08.2022 в 13:55:45
# 801702
Естественный отбор никто не отменял.
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GoodZone
04.08.2022 в 14:24:29
# 801703
Премию Дарвина в студию!!!
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Пастафариан
04.08.2022 в 14:43:58
# 801707
Один кон на Дарье такая хрень была, жуткая вещь и в то же время завораживает, потом пены по калено было, и мы не чем как я понял не отличаемся от приматов, типа нагой ударить и т.д., слава богу все обошлось
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