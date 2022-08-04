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Берег рушится,почему бы на нем не постоять?
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danilov 04 Августа 2022 в 12:24:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 04.08.2022 в 13:55:45   # 801702
Естественный отбор никто не отменял.
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  GoodZone 04.08.2022 в 14:24:29   # 801703
Премию Дарвина в студию!!!
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  Пастафариан 04.08.2022 в 14:43:58   # 801707
Один кон на Дарье такая хрень была, жуткая вещь и в то же время завораживает, потом пены по калено было, и мы не чем как я понял не отличаемся от приматов, типа нагой ударить и т.д., слава богу все обошлось
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