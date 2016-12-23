Неадекватный водитель заехал в аэропорт Казани

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danilov 23 Декабря 2016 в 08:16:40
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Sangil 7222 23.12.2016 в 09:25:34 # 568459
Цитата: СССР от 23.12.2016 09:20:14
А если б это шахид-мобиль был?
А если б это шахид-мобиль был?
Да действительно вдруг он нацелено ехал в аэропорт. Не могут у входа остановить, возьми пистолет и стреляй по передним колесам или разбей ворточку с пм
А ментам пистолеты для чего выданы? Если не по водителю, то по колесам могли бы стрелять еще при попытке заезда в здание.
Неадекват в пьяном угаре.
Теперь трезвей на зоне.
Потому что мусора по большому счету к такому не готовы, привыкли к легкой наживеВидимо это и есть объяснение случившемуся.