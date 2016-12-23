Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Неадекватный водитель заехал в аэропорт Казани
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Декабря 2016 в 08:16:40


Комментарии, по рейтингу, по дате
  FishTime 23.12.2016 в 09:03:06   # 568453
Менты как всегда на высоте.
поощрить (1) | покарать
  СССР 23.12.2016 в 09:20:14   # 568457
А если б это шахид-мобиль был?
поощрить (3) | покарать
  Sangil 7222 23.12.2016 в 09:25:34   # 568459
Цитата: СССР от 23.12.2016 09:20:14
А если б это шахид-мобиль был?

Да действительно вдруг он нацелено ехал в аэропорт. Не могут у входа остановить, возьми пистолет и стреляй по передним колесам или разбей ворточку с пм
поощрить (1) | покарать
  Dior 23.12.2016 в 09:33:05   # 568461
Охренеть. Парниша в GTA переиграл?

А ментам пистолеты для чего выданы? Если не по водителю, то по колесам могли бы стрелять еще при попытке заезда в здание.
поощрить (2) | покарать
  Маке0912 23.12.2016 в 09:56:11   # 568474
Люди с ума сходят.
Неадекват в пьяном угаре.
Теперь трезвей на зоне.
поощрить (1) | покарать
  decoder 23.12.2016 в 10:37:41   # 568495
Я ахреневаю!!! Почему не стреляли????!!! По окнам, колёсам, в самого ублюдка в конце концов, что это за хрень?? Это что за менты такие?! Реально смертельная опасность другим людям, я уже не говорю о том что машина действительно могла быть напичкана взрывчаткой! Идиоты!!!
поощрить (3) | покарать
  Лысый 23.12.2016 в 10:57:26   # 568502
Будрайтис жпг.
поощрить | покарать
  Денис222 23.12.2016 в 11:14:51   # 568508
Потому что мусора по большому счету к такому не готовы, привыкли к легкой наживе...
поощрить | покарать
  старик 23.12.2016 в 11:53:45   # 568525
Какие там колеса? Мочить надо было на начальной стадии! Он ведь мог и по толпе проехаться, а потом бы ахали охали. Quote:
Потому что мусора по большому счету к такому не готовы, привыкли к легкой наживе
Видимо это и есть объяснение случившемуся.
поощрить (1) | покарать
  332-712 23.12.2016 в 12:22:45   # 568548
почему-то вспомнилась застреленная мамаша, протаранившая ограду какого-то учреждения.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь