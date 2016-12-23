В США полицейский помог опаздывающему студенту завязать галстук

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GoodZone 23 Декабря 2016 в 09:39:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
Карл Зайцев 23.12.2016 в 10:29:04 # 568490
Цитата: Карл Зайцев от 23.12.2016 10:29:04
а кстати наших то в автобусах кто нибудь видит? была тема что они со служебных машин пересели на автобусы
а кстати наших то в автобусах кто нибудь видит? была тема что они со служебных машин пересели на автобусы
Карл сколько тебе лет сынок...?
Цитата: Стрельцов от 23.12.2016 10:58:06
Карл сколько тебе лет сынок...?
Цитата: Карл Зайцев от 23.12.2016 10:29:04
а кстати наших то в автобусах кто нибудь видит? была тема что они со служебных машин пересели на автобусы
а кстати наших то в автобусах кто нибудь видит? была тема что они со служебных машин пересели на автобусы
Карл сколько тебе лет сынок...?
Жаль нет смайлика, когда ты поперхнулся..
С Рождесьвом