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В США полицейский помог опаздывающему студенту завязать галстук
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GoodZone 23 Декабря 2016 в 09:39:45
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  posco 23.12.2016 в 09:47:58   # 568469
Вот такими должны быть полицейские.
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  ss720 23.12.2016 в 09:59:25   # 568476
Наши только насвай могут научить закидывать.... и то за бабки
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  Карл Зайцев 23.12.2016 в 10:29:04   # 568490
а кстати наших то в автобусах кто нибудь видит? была тема что они со служебных машин пересели на автобусы
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  Стрельцов 23.12.2016 в 10:58:06   # 568504
Цитата: Карл Зайцев от 23.12.2016 10:29:04
а кстати наших то в автобусах кто нибудь видит? была тема что они со служебных машин пересели на автобусы

Карл сколько тебе лет сынок...?
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  Лысый 23.12.2016 в 11:09:18   # 568507
Вот они, плоды дерьмократии.
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  Денис222 23.12.2016 в 11:45:11   # 568516
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  332-712 23.12.2016 в 12:18:45   # 568541
точно такое же фуфло, как и наши социальные ролики про ментов
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  Мясников 23.12.2016 в 12:23:48   # 568549
В США полицейский помог опаздывающему студенту завязать галстук,а потом всадил в него 2 магаза патронов
С Рождесьвом
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  GoodZone 23.12.2016 в 12:51:44   # 568570
Что-то давно они не стреляли... учились галстуки завязывать наверное... следующий этап глажка, стирка... МАЛАДЕЦЬ!!!
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