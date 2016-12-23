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Когда за бортом -47
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danilov 23 Декабря 2016 в 13:56:42
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Гоги80
23.12.2016 в 14:02:06
# 568620
ой...сломал сиденье
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Лялька
23.12.2016 в 14:56:37
# 568671
После дырки в сиденья, вообще опасно к чему-либо прикасаться...
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koshkoed
23.12.2016 в 14:59:27
# 568676
Хорошо хоть не палец сломал)
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Денис222
23.12.2016 в 15:49:32
# 568703
Нихуахуахуасебе
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Sangil 7222
23.12.2016 в 16:57:13
# 568734
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