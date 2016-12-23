Как ловили аэропортовского ездока

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danilov 23 Декабря 2016 в 14:05:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
GogaAshkenaz 23.12.2016 в 14:14:31 # 568625
Народный герой!
Он может сказать что проверял безопасность аэропорта. А если бы это был террорист с бомбой?
Карл Зайцев 23.12.2016 в 14:22:14 # 568631
Sangil 7222 23.12.2016 в 14:24:47 # 568636
Sangil 7222 23.12.2016 в 14:34:12 # 568653
они реально думали, что если цепляться за движущийся автомобиль, его можно остановить...
Цитата: Карл Зайцев от 23.12.2016 14:22:14
старался не наезжать на людей это просто умора, ржу не могу. а музыка, музыка..
старался не наезжать на людей это просто умора, ржу не могу. а музыка, музыка..
Это шоу Бенни Хилла, Карл!
Цитата: X-Daemon от 23.12.2016 14:53:15
красивый аэропорт, нам бы такую!
красивый аэропорт, нам бы такую!
Аэропорту.
Карл Зайцев 23.12.2016 в 16:16:04 # 568721
Цитата: Лысый от 23.12.2016 16:03:33
Это шоу Бенни Хилла, Карл!
Цитата: Карл Зайцев от 23.12.2016 14:22:14
старался не наезжать на людей это просто умора, ржу не могу. а музыка, музыка..
старался не наезжать на людей это просто умора, ржу не могу. а музыка, музыка..
Это шоу Бенни Хилла, Карл!
Ничему, к сожалению, не научили уроки со взрывами...
Цитата: Alexy от 23.12.2016 16:24:38как я понял, там без помощи обычных (не полисай) людей тоже не обошлось
Как были аэропорты "проходными дворами", так и остались!
Ничему, к сожалению, не научили уроки со взрывами...
Как были аэропорты "проходными дворами", так и остались!
Ничему, к сожалению, не научили уроки со взрывами...