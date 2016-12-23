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Как ловили аэропортовского ездока
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danilov 23 Декабря 2016 в 14:05:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 23.12.2016 в 14:08:48   # 568622
Ой попал чувак
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  GogaAshkenaz 23.12.2016 в 14:14:31   # 568625
Молодец!))
Народный герой!
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  Nafis 23.12.2016 в 14:15:19   # 568626
Прямиком в вип зал.
Он может сказать что проверял безопасность аэропорта. А если бы это был террорист с бомбой?
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  Алматынец 23.12.2016 в 14:20:48   # 568629
Че они за ним бегали? Пристрелить надо было, он реальную угрозу представлял.
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  Карл Зайцев 23.12.2016 в 14:22:14   # 568631
старался не наезжать на людей это просто умора, ржу не могу. а музыка, музыка..
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  КЕДЫ 23.12.2016 в 14:23:00   # 568633
никчемные тупые жирные ублюдки
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  Sangil 7222 23.12.2016 в 14:24:47   # 568636
на 1.29 дпсник еб***
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  Sangil 7222 23.12.2016 в 14:34:12   # 568653
работник походу
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  X-Daemon 23.12.2016 в 14:53:15   # 568669
красивый аэропорт, нам бы такую!
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  Кино 23.12.2016 в 15:13:43   # 568683
Вот повеселил.
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  794 23.12.2016 в 16:00:04   # 568712
ущерб нанесён на 1000000 мил рублей ) жопа ему!
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  Денис222 23.12.2016 в 16:02:29   # 568714
Еще аварийку включил...
они реально думали, что если цепляться за движущийся автомобиль, его можно остановить...
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  Лысый 23.12.2016 в 16:03:33   # 568715
Цитата: Карл Зайцев от 23.12.2016 14:22:14
старался не наезжать на людей это просто умора, ржу не могу. а музыка, музыка..


Это шоу Бенни Хилла, Карл!
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  Лысый 23.12.2016 в 16:03:57   # 568716
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  Карл Зайцев 23.12.2016 в 16:16:04   # 568721
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  Alexy 23.12.2016 в 16:24:38   # 568724
Как были аэропорты "проходными дворами", так и остались!
Ничему, к сожалению, не научили уроки со взрывами...
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  wde 23.12.2016 в 16:32:25   # 568728
Цитата: Alexy от 23.12.2016 16:24:38
Как были аэропорты "проходными дворами", так и остались!
Ничему, к сожалению, не научили уроки со взрывами...
как я понял, там без помощи обычных (не полисай) людей тоже не обошлось
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