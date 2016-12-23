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Видео
Дал выехать с парковки - полиции не понравилось
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danilov 23 Декабря 2016 в 15:38:07
В Алматы экипаж дорожной полиции отчитал водителя за то, что тот дал возможность выехать с парковки другому автомобилю. Представители порядка иронично спросили через СГУ: "Красный Крест, что ли?"



Видео было снято на улице Жибек Жолы перед Кунаева. Водитель по имени Иззат, увидев, что не успевает повернуть на разрешающий сигнал светофора, решил пропустить водителя ВАЗ-2107, который выезжал задним ходом с парковки. В этот момент сзади через СГУ прозвучала фраза "Suzuki, поедешь, нет, сегодня?". Затем полицейские поинтересовались, не из Красного Креста ли водитель, проявивший благородство.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 23.12.2016 в 15:39:44   # 568698
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  Zoggyla 23.12.2016 в 15:45:47   # 568702
Тут где-то уже завалялся ролик как сердобольный водила подождал на главной дороге такого же, с обочины.
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  lemarde 23.12.2016 в 15:51:11   # 568704
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  794 23.12.2016 в 15:54:13   # 568708
Жол Пол Нарушают сплошную линию Можно А? А пропустить нельзя!
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  kkafp 23.12.2016 в 15:59:29   # 568711
Очередные слуги народа
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  Alexy 23.12.2016 в 16:06:42   # 568719
Докапались до мужика дятлы, а у самих под носом "пропускаемый" нарушает ПДД. Не видять!!!
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  KAN13 23.12.2016 в 16:20:09   # 568722

Иззат ,
пойми и прости это же идиоты в форме , вернее форменные ..... .

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  Versus 23.12.2016 в 16:27:59   # 568726
Водила менту "впереди мерс видишь? ну тогда закрой окошко и сиди тихо"
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  decoder 23.12.2016 в 16:38:30   # 568730
Эти менты УРОДЫ что скажешь, водитель всё верно им обосновал, но разве до таких хорошие поступки что то значат?... Это вам не галстук завязать...
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  Profi 23.12.2016 в 16:41:33   # 568731
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