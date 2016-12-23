Дал выехать с парковки - полиции не понравилось

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danilov 23 Декабря 2016 в 15:38:07
Видео было снято на улице Жибек Жолы перед Кунаева. Водитель по имени Иззат, увидев, что не успевает повернуть на разрешающий сигнал светофора, решил пропустить водителя ВАЗ-2107, который выезжал задним ходом с парковки. В этот момент сзади через СГУ прозвучала фраза "Suzuki, поедешь, нет, сегодня?". Затем полицейские поинтересовались, не из Красного Креста ли водитель, проявивший благородство.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Иззат ,
пойми и прости это же идиоты в форме , вернее форменные ..... .