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Панда и снеговик
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danilov 24 Декабря 2016 в 15:50:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Карл Зайцев 24.12.2016 в 15:55:19   # 568912
панда своим поведением напоминает синяка со стажем
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  АlexWolf 24.12.2016 в 16:45:23   # 568923
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  Dior 25.12.2016 в 00:19:37   # 568972
Ржачно

Как ребенок снегу радуется.
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