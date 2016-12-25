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Тракторист молодец
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danilov 24 Декабря 2016 в 23:20:13
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Dior
25.12.2016 в 00:14:21
# 568969
Молодец сориентировался.
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Alexy
25.12.2016 в 00:33:47
# 568976
А комментаторша - сапожница с немытым ртом!
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Ал
25.12.2016 в 00:37:38
# 568977
Цитата:
Alexy
от
25.12.2016 00:33:47
Жду Вашего отзыва о профессии и "гигиене" рта Лысого...
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