Скользящие

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danilov 28 Декабря 2016 в 14:50:18
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  Pooman 28.12.2016 в 14:53:02   # 569605
Круто
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  AWP 28.12.2016 в 14:54:34   # 569607
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  трактор 28.12.2016 в 15:02:42   # 569611
Долбоеб
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  гримм 28.12.2016 в 15:12:13   # 569613


им до арабов далеко ещё!!!
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  titus 28.12.2016 в 15:28:34   # 569614
Мне кажется что там споткнуться и угодить под задние колеса не сложно было бы, поэтому ну его нафиг такие приколы
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  Absolute 28.12.2016 в 15:49:53   # 569617
Цитата: titus от 28.12.2016 15:28:34
Мне кажется что там споткнуться и угодить под задние колеса не сложно было бы, поэтому ну его нафиг такие приколы

На дороге это не сложно, если было бы заснежено, тогда очень тяжело стоять.
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  shaman 28.12.2016 в 16:07:13   # 569621
премию Дарвина...
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  Архитектор 28.12.2016 в 16:14:47   # 569622
Арабам в Шымкенте такое не прокатило бы, первая яма и привет предки
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  Nightwalker 28.12.2016 в 16:43:45   # 569625
Хуле..за то на Приоре есьже ))
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  гримм 28.12.2016 в 16:47:36   # 569627
респект им за то что вдали от города и не причиняя опасности к окружающим!!!

Каждый ловит свой экстрим, кто то с горки а кто то на буксире в городе на сноутборде
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  bIP6bIC 28.12.2016 в 17:50:58   # 569647
Цитата: гримм от 28.12.2016 16:47:36
респект им за то что

Вы это серьезно??? Из за подобных люди гибнут, родственники страдают.
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  babki 28.12.2016 в 20:26:12   # 569683
Хотя бы на санках что-ли покатались. А тут ботинки китайские, жалко. А если серьёзно, то поддерживаю по выдвижению на премию Дарвина. Одна неровность и без ног останешься.
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