Скользящие

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Pooman от 28.12.2016 14:53:02
Круто
Круто
Нереально Мегакруто
им до арабов далеко ещё!!!
Цитата: titus от 28.12.2016 15:28:34
Мне кажется что там споткнуться и угодить под задние колеса не сложно было бы, поэтому ну его нафиг такие приколы
Мне кажется что там споткнуться и угодить под задние колеса не сложно было бы, поэтому ну его нафиг такие приколы
На дороге это не сложно, если было бы заснежено, тогда очень тяжело стоять.
Архитектор 28.12.2016 в 16:14:47 # 569622
Nightwalker 28.12.2016 в 16:43:45 # 569625
Каждый ловит свой экстрим, кто то с горки а кто то на буксире в городе на сноутборде
Цитата: гримм от 28.12.2016 16:47:36
респект им за то что
респект им за то что
Вы это серьезно??? Из за подобных люди гибнут, родственники страдают.