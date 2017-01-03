10 июля 2006 года на скорости отрыва самолёта от земли КВС принял решение прерывать взлет, но самолёт развернулся на 90° раскололся надвое и загорелся. Чудом выжили все 28 человек ( главком ВМФ России Владимир Масорин и сопровождавшие его офицеры, и 9 членов экипажа).



Ту-134А-3 принадлежавший Министерству обороны РФ выполнял рейс из Симферополя в Москву. Во время разбега при достижении скорости отрыва и уже поднятой передней опорой шасси, в правый двигатель попала птица. Командир воздушного судна принял решение о прекращении взлета.



Двигатели были переведены сначала в режим малого газа, а в процессе пробега выключены. Применив аварийное торможение самолет начал гасить скорость, но ввиду большой скорости и массы (заправка топливом была полной) воздушное судно выкатилось за пределы ВПП. На пробеге КВС предпринял все усилия, чтобы отвести самолет от здания БПРМ. Пробежав в десятке метров от построек ближнего привода самолет стойками шасси попал в овраг. После сильного воздействия на конструкцию самолета стойки подломились, разрушилась правая плоскость крыла из которой хлынуло и загорелось авиационное топливо. Самолет упал на "пузо" и развернулся на девяносто градусов по курсу взлета. Фюзеляж самолета разрушился. Благодаря умелым и слаженным действиям экипажа все находящиеся на борту люди были эвакуированы и не пострадали. Ввиду большого количества топлива на борту возникший пожар погасить не удалось. Самолет был списан.