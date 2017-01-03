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Как в Швеции Новый Год встречали
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danilov 03 Января 2017 в 11:41:07


Комментарии, по рейтингу, по дате
  decoder 03.01.2017 в 12:24:50   # 570445
Специально в толпу направляли...
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  Викторовна 03.01.2017 в 12:38:05   # 570447
Дикари ошалели от вседозволенности.
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  Денис222 03.01.2017 в 12:52:54   # 570449
Да и пох. У нас их что ли нет...дикарей то
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  spy 03.01.2017 в 12:59:14   # 570451
Имитация боевых действий...дым, смог, грохот, взрывы, запах напалма ...менты как бараны на тачках ездят ничего сделать не могут.
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