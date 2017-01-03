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Как в Швеции Новый Год встречали
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danilov 03 Января 2017 в 11:41:07
Берлин
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decoder
03.01.2017 в 12:24:50
# 570445
Специально в толпу направляли...
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Викторовна
03.01.2017 в 12:38:05
# 570447
Дикари ошалели от вседозволенности.
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Денис222
03.01.2017 в 12:52:54
# 570449
Да и пох. У нас их что ли нет...дикарей то
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spy
03.01.2017 в 12:59:14
# 570451
Имитация боевых действий...дым, смог, грохот, взрывы, запах напалма
...менты как бараны на тачках ездят ничего сделать не могут.
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