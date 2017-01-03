- Это мой храп? - Да да, именно твой!

Кошку (именно кошку, а не кота) в квартире терпеть ещё можно. Но собаку.. может в этой жизни чего-то недопонимаю.Был момент жизни в Астане, снимали как-то комнату в трёхкомнатной с хозяевами и собакой. Специфический запах (собака банально пердела) так достал, что, несмотря на недороговизну съёма жилья, через дней десять съехали в другую квартиру.