- Это мой храп? - Да да, именно твой!

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danilov 03 Января 2017 в 16:27:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
Викторовна 03.01.2017 в 16:58:36 # 570473
Был момент жизни в Астане, снимали как-то комнату в трёхкомнатной с хозяевами и собакой. Специфический запах (собака банально пердела) так достал, что, несмотря на недороговизну съёма жилья, через дней десять съехали в другую квартиру.
Цитата: Мура45 от 03.01.2017 17:47:16Это люди пердят а от собаки естественных запах идет если не мыть конечно шампунем Да чтобы собаку дома держат надо много чего делать чтобы была чистота, не каждый так может
Кошку (именно кошку, а не кота) в квартире терпеть ещё можно. Но собаку.. может в этой жизни чего-то недопонимаю.
Был момент жизни в Астане, снимали как-то комнату в трёхкомнатной с хозяевами и собакой. Специфический запах (собака банально пердела) так достал, что, несмотря на недороговизну съёма жилья, через дней десять съехали в другую квартиру.
Кошку (именно кошку, а не кота) в квартире терпеть ещё можно. Но собаку.. может в этой жизни чего-то недопонимаю.
Был момент жизни в Астане, снимали как-то комнату в трёхкомнатной с хозяевами и собакой. Специфический запах (собака банально пердела) так достал, что, несмотря на недороговизну съёма жилья, через дней десять съехали в другую квартиру.
Кошку (именно кошку, а не кота)Котят куда девать каждые три месяца?