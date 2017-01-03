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- Это мой храп? - Да да, именно твой!
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danilov 03 Января 2017 в 16:27:11
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  Pancho S 03.01.2017 в 16:57:32   # 570472
не-не-нее... меня подставили
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  Викторовна 03.01.2017 в 16:58:36   # 570473
Прелесть собаченция ! Такой уютный храп, здорово ! У меня французский бульдожка так сопел.
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  Мура45 03.01.2017 в 17:47:16   # 570479
Кошку (именно кошку, а не кота) в квартире терпеть ещё можно. Но собаку.. может в этой жизни чего-то недопонимаю.
Был момент жизни в Астане, снимали как-то комнату в трёхкомнатной с хозяевами и собакой. Специфический запах (собака банально пердела) так достал, что, несмотря на недороговизну съёма жилья, через дней десять съехали в другую квартиру.
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  Баха472 03.01.2017 в 18:03:56   # 570481
Цитата: Мура45 от 03.01.2017 17:47:16
Кошку (именно кошку, а не кота) в квартире терпеть ещё можно. Но собаку.. может в этой жизни чего-то недопонимаю.
Был момент жизни в Астане, снимали как-то комнату в трёхкомнатной с хозяевами и собакой. Специфический запах (собака банально пердела) так достал, что, несмотря на недороговизну съёма жилья, через дней десять съехали в другую квартиру.
Это люди пердят а от собаки естественных запах идет если не мыть конечно шампунем Да чтобы собаку дома держат надо много чего делать чтобы была чистота, не каждый так может
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  старик 03.01.2017 в 18:41:14   # 570484
Quote:
Кошку (именно кошку, а не кота)
Котят куда девать каждые три месяца?
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