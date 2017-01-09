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Припять. Июнь 1986
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danilov 09 Января 2017 в 10:05:46
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  Гоги80 09.01.2017 в 10:11:19   # 571666
Жутко!
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  Маке0912 09.01.2017 в 10:19:51   # 571667
Застыл город навсегда.
Время для него остановилось.
Можно фильмы снимать про СССР.
Никаких декораций не надо.
Людей очень жаль.
Столько радиации подхватили.
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