▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Видео
Припять. Июнь 1986
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 09 Января 2017 в 10:05:46
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Гоги80
09.01.2017 в 10:11:19
# 571666
Жутко!
поощрить (1)
|
покарать
Маке0912
09.01.2017 в 10:19:51
# 571667
Застыл город навсегда.
Время для него остановилось.
Можно фильмы снимать про СССР.
Никаких декораций не надо.
Людей очень жаль.
Столько радиации подхватили.
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь