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Враг - ковёр
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danilov 09 Января 2017 в 16:32:55
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wde
09.01.2017 в 17:05:24
# 571800
подайте снег уже, а то у меня тоже ковры нуждаются в воспитании
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Dior
09.01.2017 в 17:18:12
# 571810
Папа видать заставил ковер выбить
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spy
09.01.2017 в 17:23:25
# 571812
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Карл Зайцев
09.01.2017 в 17:29:18
# 571817
ну так то все ровно, а вот ковер уже уставший был
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