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Враг - ковёр
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danilov 09 Января 2017 в 16:32:55
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  wde 09.01.2017 в 17:05:24   # 571800
подайте снег уже, а то у меня тоже ковры нуждаются в воспитании
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  Dior 09.01.2017 в 17:18:12   # 571810
Папа видать заставил ковер выбить
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  spy 09.01.2017 в 17:23:25   # 571812
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  Карл Зайцев 09.01.2017 в 17:29:18   # 571817
ну так то все ровно, а вот ковер уже уставший был
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