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Охотники спасли кабанов, провалившихся под лёд
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danilov 18 Января 2017 в 12:22:48
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  Fotinij 18.01.2017 в 12:28:38   # 574354
Мо-ло-д-цы!
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  Samruk 18.01.2017 в 12:29:11   # 574355
походу последнего себе оставили ))))) что за охотнички такие отпустят, а потом на них же охотится будут что ли?
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  Paramon 18.01.2017 в 12:54:13   # 574362
Прикольно. Первый раз такое вижу. ХА_ХА.
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  DmD 18.01.2017 в 14:26:38   # 574424
Цитата: Samruk от 18.01.2017 12:29:11
походу последнего себе оставили ))))) что за охотнички такие отпустят, а потом на них же охотится будут что ли?

Настоящие охотники лежачих (тонущих) не бьют! Весь кайф потом этих кабанов выследить и завалить.
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  bozon house 18.01.2017 в 14:39:11   # 574430
Цитата: DmD от 18.01.2017 14:26:38
Цитата: Samruk от 18.01.2017 12:29:11
походу последнего себе оставили ))))) что за охотнички такие отпустят, а потом на них же охотится будут что ли?

Настоящие охотники лежачих (тонущих) не бьют! Весь кайф потом этих кабанов выследить и завалить.
Так это вообще - фашисты!
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