Охотники спасли кабанов, провалившихся под лёд

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danilov 18 Января 2017 в 12:22:48
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Цитата: Samruk от 18.01.2017 12:29:11
походу последнего себе оставили ))))) что за охотнички такие отпустят, а потом на них же охотится будут что ли?
походу последнего себе оставили ))))) что за охотнички такие отпустят, а потом на них же охотится будут что ли?
Настоящие охотники лежачих (тонущих) не бьют! Весь кайф потом этих кабанов выследить и завалить.
bozon house 18.01.2017 в 14:39:11 # 574430
Цитата: DmD от 18.01.2017 14:26:38Так это вообще - фашисты!
Настоящие охотники лежачих (тонущих) не бьют! Весь кайф потом этих кабанов выследить и завалить.
Цитата: Samruk от 18.01.2017 12:29:11
походу последнего себе оставили ))))) что за охотнички такие отпустят, а потом на них же охотится будут что ли?
походу последнего себе оставили ))))) что за охотнички такие отпустят, а потом на них же охотится будут что ли?
Настоящие охотники лежачих (тонущих) не бьют! Весь кайф потом этих кабанов выследить и завалить.