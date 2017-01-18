Загорелась полицейская машина

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едридмадрид 18.01.2017 в 16:39:48 # 574473
а ведь это нарушение ( по -моему даже , на штраф стоянку из-за отсутствия огнетушителя загреметь можно )
хорошо народ у нас сердобольный , со своим огнетушителем прибежал , а где продолжение , что с машиной ?
Цитата: Mikado от 18.01.2017 16:38:17
А где их огнетушитель, который должен быть в каждом автомобиле?
А где их огнетушитель, который должен быть в каждом автомобиле?
кто ж его посадит он же памятник
Цитата: X-Daemon от 18.01.2017 16:42:53
кто ж его посадит он же памятник
кто ж его посадит он же памятник
Без огнетушителя памятник легко может превратиться в гриль.
bozon house 18.01.2017 в 16:48:54 # 574476
bozon house 18.01.2017 в 17:11:47 # 574492
Цитата: Directrix от 18.01.2017 17:07:10А какую "+" или "-"?
Понаставили +100500 крякалок себе в машину вот и загорелись. Клему надо с аккумулятора скидывать в первую очередь с горящей машины, клему не сдернишь очень трудно потушить даже при помощи огнетушителя. Провода будут плавиться пока АКБ весь свой заряд не отдаст.
Понаставили +100500 крякалок себе в машину вот и загорелись. Клему надо с аккумулятора скидывать в первую очередь с горящей машины, клему не сдернишь очень трудно потушить даже при помощи огнетушителя. Провода будут плавиться пока АКБ весь свой заряд не отдаст.
bozon house 18.01.2017 в 17:24:08 # 574494
Цитата: bozon house от 18.01.2017 17:24:08
Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).
а лучше поставить такую штуку
Цитата: Directrix от 18.01.2017 18:36:51
Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).
Цитата: bozon house от 18.01.2017 17:24:08
Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).
то есть, если я отключу аккумулятор, то масло или бензин перестанут гореть? надо запомнить...
Цитата: bozon house от 18.01.2017 16:48:54
Че-то ребята растерялись...
Че-то ребята растерялись...
Цитата: Пришелец от 18.01.2017 16:50:52
Да они реально в шоке
Да они реально в шоке
Не , им просто ПОХ...... .
Цитата: 332-712 от 18.01.2017 18:50:14Горит в 90% проводка и пока не отключишь АКБ она у тебя не потухнет.
то есть, если я отключу аккумулятор, то масло или бензин перестанут гореть? надо запомнить...
Цитата: Directrix от 18.01.2017 18:36:51
Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).
Цитата: bozon house от 18.01.2017 17:24:08
Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).
то есть, если я отключу аккумулятор, то масло или бензин перестанут гореть? надо запомнить...
Цитата: Directrix от 18.01.2017 19:15:13
Горит в 90% проводка и пока не отключишь АКБ она у тебя не потухнет.
Цитата: 332-712 от 18.01.2017 18:50:14
то есть, если я отключу аккумулятор, то масло или бензин перестанут гореть? надо запомнить...
Цитата: Directrix от 18.01.2017 18:36:51
Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).
Цитата: bozon house от 18.01.2017 17:24:08
Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).
то есть, если я отключу аккумулятор, то масло или бензин перестанут гореть? надо запомнить...
проводка чаще всего горит в подкапотном пространстве. открываю капот - появляется открытое пламя. я отключаю аккумулятор, пламя сразу гаснет. оукей, запомню.