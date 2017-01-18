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Загорелась полицейская машина
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danilov 18 Января 2017 в 16:16:31
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  Эндрю 18.01.2017 в 16:35:19   # 574470
Второму полицейскому походу фиолетово, хооодит смотрит
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  Mikado 18.01.2017 в 16:38:17   # 574472
А где их огнетушитель, который должен быть в каждом автомобиле?
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  едридмадрид 18.01.2017 в 16:39:48   # 574473
а ГДЕ у полиции ОГНЕТУШИТЕЛЬ? ,
а ведь это нарушение ( по -моему даже , на штраф стоянку из-за отсутствия огнетушителя загреметь можно )

хорошо народ у нас сердобольный , со своим огнетушителем прибежал , а где продолжение , что с машиной ?
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  X-Daemon 18.01.2017 в 16:42:53   # 574474
Цитата: Mikado от 18.01.2017 16:38:17
А где их огнетушитель, который должен быть в каждом автомобиле?

кто ж его посадит он же памятник
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  Mikado 18.01.2017 в 16:48:28   # 574475
Цитата: X-Daemon от 18.01.2017 16:42:53
кто ж его посадит он же памятник


Без огнетушителя памятник легко может превратиться в гриль.
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  bozon house 18.01.2017 в 16:48:54   # 574476
Че-то ребята растерялись...
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  Пришелец 18.01.2017 в 16:50:52   # 574477
Да они реально в шоке
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  vvka 18.01.2017 в 17:06:23   # 574486
Этот ролик показывает ВСЕ МВД. Огнетушителя нет, полицейские, которые должны быть примером собранности и спокойствия - тупо паникуют. И так везде! Во ВСЕХ государственных органах. А все почему? Да потому что всем на все ПОХ"Й. Наворовал, ушел. Пришел новый - наворовал - ушел. Всем абсолютно по"уй.
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  Directrix 18.01.2017 в 17:07:10   # 574488
Понаставили +100500 крякалок себе в машину вот и загорелись. Клему надо с аккумулятора скидывать в первую очередь с горящей машины, клему не сдернишь очень трудно потушить даже при помощи огнетушителя. Провода будут плавиться пока АКБ весь свой заряд не отдаст.
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  bozon house 18.01.2017 в 17:11:47   # 574492
Цитата: Directrix от 18.01.2017 17:07:10
Понаставили +100500 крякалок себе в машину вот и загорелись. Клему надо с аккумулятора скидывать в первую очередь с горящей машины, клему не сдернишь очень трудно потушить даже при помощи огнетушителя. Провода будут плавиться пока АКБ весь свой заряд не отдаст.
А какую "+" или "-"?
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  adapter 18.01.2017 в 17:17:39   # 574493
Любую
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  bozon house 18.01.2017 в 17:24:08   # 574494
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  ss720 18.01.2017 в 17:54:42   # 574500
даже бы пальцем не пошевелил!
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  гримм 18.01.2017 в 18:16:51   # 574507
хе ментовской запорожец загорелся, карма постигла!!!
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  Directrix 18.01.2017 в 18:36:51   # 574511
Цитата: bozon house от 18.01.2017 17:24:08
Цитата: adapter от 18.01.2017 17:17:39
Любую
Спорно все это. Не стоит тратить время на это.

Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).
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  Directrix 18.01.2017 в 18:42:53   # 574513

а лучше поставить такую штуку
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  332-712 18.01.2017 в 18:50:14   # 574515
Цитата: Directrix от 18.01.2017 18:36:51
Цитата: bozon house от 18.01.2017 17:24:08
Цитата: adapter от 18.01.2017 17:17:39
Любую
Спорно все это. Не стоит тратить время на это.

Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).


то есть, если я отключу аккумулятор, то масло или бензин перестанут гореть? надо запомнить...
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  KAN13 18.01.2017 в 19:00:24   # 574518
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  Directrix 18.01.2017 в 19:15:13   # 574523
Цитата: 332-712 от 18.01.2017 18:50:14
Цитата: Directrix от 18.01.2017 18:36:51
Цитата: bozon house от 18.01.2017 17:24:08
Цитата: adapter от 18.01.2017 17:17:39
Любую
Спорно все это. Не стоит тратить время на это.

Как раз на это время и надо потратить, есть вероятность что она сама при отключении АКБ может потухнуть. (при чем не малая вероятность).


то есть, если я отключу аккумулятор, то масло или бензин перестанут гореть? надо запомнить...
Горит в 90% проводка и пока не отключишь АКБ она у тебя не потухнет.
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  332-712 18.01.2017 в 19:29:33   # 574531
Цитата: Directrix от 18.01.2017 19:15:13
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Горит в 90% проводка и пока не отключишь АКБ она у тебя не потухнет.


проводка чаще всего горит в подкапотном пространстве. открываю капот - появляется открытое пламя. я отключаю аккумулятор, пламя сразу гаснет. оукей, запомню.
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  TATARIN7 18.01.2017 в 20:34:44   # 574549
Да олени одним словом
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  звукач 18.01.2017 в 20:55:38   # 574556
Проводка обычно горит от кривроуких электриков и проволки вместо нормльных предохранителей рассчитаных на определенный ток.Ну а так да никто не застрахован от пожара сам горел по вине стошников благо вовремя заметил и было чем потушить.
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