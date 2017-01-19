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Обрушение 17-этажного здания в Тегеране
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danilov 19 Января 2017 в 17:02:48
Под завалами оказались более 30 человек.



17-этажное здание "Пласко", считающееся самой старой высоткой в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.
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  Sangil 7222 19.01.2017 в 17:39:07   # 574838
а но таки делается(как с барахолкой)
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  старик 19.01.2017 в 18:45:29   # 574856
Людей надеюсь эвакуировали? А вообще это кара за турецкую двоежопость
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  332-712 19.01.2017 в 18:48:40   # 574859
Цитата: старик от 19.01.2017 18:45:29
Людей надеюсь эвакуировали? А вообще это кара за турецкую двоежопость


Тегеран - из зэ кэпитэл оф Иран
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