Обрушение 17-этажного здания в Тегеране

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danilov 19 Января 2017 в 17:02:48
17-этажное здание "Пласко", считающееся самой старой высоткой в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.
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Sangil 7222 19.01.2017 в 17:39:07 # 574838
Цитата: старик от 19.01.2017 18:45:29
Людей надеюсь эвакуировали? А вообще это кара за турецкую двоежопость
Людей надеюсь эвакуировали? А вообще это кара за турецкую двоежопость
Тегеран - из зэ кэпитэл оф Иран