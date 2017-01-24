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Кот на зимней рыбалке
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danilov 24 Января 2017 в 11:25:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мясников 24.01.2017 в 12:11:55   # 575726
а кости не помешают ?
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  Dior 24.01.2017 в 12:49:05   # 575743
честно заработанная еда ))
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  jumanjiqz 24.01.2017 в 13:00:33   # 575751
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  старик 24.01.2017 в 13:02:45   # 575754
Сонная рыбка то.Был свидетелем кошачей охоты на Арысь -Туркестанском канале, так они ловко сбивали выскакивающую рыбку лапами на берег!
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  Skype 24.01.2017 в 14:06:32   # 575783
а где стакан и подруга
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  KAN13 24.01.2017 в 14:59:07   # 575801

Браконьер .
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  Zoggyla 24.01.2017 в 15:45:36   # 575823
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