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Smells like teen spirit исполняет 1000 музыкантов
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danilov 26 Января 2017 в 15:43:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  charg 26.01.2017 в 15:49:03   # 576275
просто тоже понравилась вариация

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  mitrich78 26.01.2017 в 16:10:52   # 576286
бл.. просто ипа..ца надо вот это работа, особенно звукооператоров на такой концерт попасть бы
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  Skype 26.01.2017 в 18:28:50   # 576327
тоже посмотрел бы вживую
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  arhar 26.01.2017 в 21:09:24   # 576352
Quote:
Умчи меня, Кобейн, в свою страну Кобейнью...

хотя ну его нах...
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