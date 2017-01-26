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Smells like teen spirit исполняет 1000 музыкантов
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danilov 26 Января 2017 в 15:43:15
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charg
26.01.2017 в 15:49:03
# 576275
просто тоже понравилась вариация
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mitrich78
26.01.2017 в 16:10:52
# 576286
бл.. просто ипа..ца надо
вот это работа, особенно звукооператоров
на такой концерт попасть бы
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Skype
26.01.2017 в 18:28:50
# 576327
тоже посмотрел бы вживую
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arhar
26.01.2017 в 21:09:24
# 576352
Quote:
Умчи меня, Кобейн, в свою страну Кобейнью...
хотя ну его нах...
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