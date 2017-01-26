108 млн. рабочих мест

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danilov 26 Января 2017 в 16:20:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я больше не медведь...
МишкаНаСевер 26.01.2017 в 16:33:27 # 576295
Цитата: Marvel от 26.01.2017 17:01:15
108 млн пчел против 1.5 млрд китайцев)))
108 млн пчел против 1.5 млрд китайцев)))
Marvel-айда жрать мед..
в прошедшую субботу с сыном на коляске в город вышел, 50 % пути провел на территории дороги, потому что не возможно , для колясок, велосипедов, ничего не сделано
alpha_portal 26.01.2017 в 18:08:54 # 576320
Цитата: alpha_portal от 26.01.2017 18:08:54
А зарплату они им тоже платить будут?
А зарплату они им тоже платить будут?
конфетками