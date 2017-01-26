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108 млн. рабочих мест
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danilov 26 Января 2017 в 16:20:29
Я не ошибся

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nekrun 26.01.2017 в 16:25:19   # 576292
Я тучка, тучка, тучка
Я больше не медведь...
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  МишкаНаСевер 26.01.2017 в 16:33:27   # 576295
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  Риана 26.01.2017 в 16:37:52   # 576296
Замахнулись
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  Marvel 26.01.2017 в 17:01:15   # 576303
108 млн пчел против 1.5 млрд китайцев)))
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  Свомпи 26.01.2017 в 17:17:19   # 576305
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  ss720 26.01.2017 в 17:56:19   # 576318
по сути все верно сказал, напористо! а главное осуществимо. это вам не тротуары не для людей делать!
в прошедшую субботу с сыном на коляске в город вышел, 50 % пути провел на территории дороги, потому что не возможно , для колясок, велосипедов, ничего не сделано
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  X-Daemon 26.01.2017 в 17:56:49   # 576319
А я вот тоже создал несколько тысяч рабочих мест муравьям когда пару дней назад дома уронил конфетку!
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  alpha_portal 26.01.2017 в 18:08:54   # 576320
А зарплату они им тоже платить будут?
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  Skype 26.01.2017 в 18:21:47   # 576323
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  старик 26.01.2017 в 19:44:22   # 576343
С ума сосол!
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