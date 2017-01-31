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Мощь селевого потока
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danilov 31 Января 2017 в 19:51:13
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Карл Зайцев 31.01.2017 в 20:01:59   # 577372
вот тут целая подборка
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  shlenchak 31.01.2017 в 20:42:50   # 577380
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  МишкаНаСевер 31.01.2017 в 20:44:16   # 577382
страшна матушка природа в своем гневе
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  Ильф 31.01.2017 в 23:24:48   # 577404
Как хорошо, что мы в степи
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  spy 01.02.2017 в 00:07:10   # 577415
У бобров теперь досок дохуя будет
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