На универсиаде лавина унесла жизнь судьи из России

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danilov 07 Февраля 2017 в 18:09:57
Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, в 14:06 поступила информация, что к спасателям «Шымбулака» обратился гражданин РФ Спартак Алемасов. Он сообщил, что во время внетрассового катания на западном склоне ущелья «Чимбулачка» сошла снежная лавина и под снегом остался человек.
К месту схода лавины немедленно были направлены задействованные на охране объекта Универсиады силы и средства - республиканский оперативно-спасательный отряд - 6 человек личного состава и 2 кинологических расчета, ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы - 17 человек личного состава, ГУ «Казселезащита» - 8 человек, служба спасения города Алматы - 13 человек, сотрудники ДВД - 10 человек.
Место схода лавины на западном склоне ущелья реки Чимбулачка было найдено сразу. Через некоторое время одна из поисковых собак отметила место для поиска.
В 15:23 спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина РФ Белослудцева Алексея Николаевича, 1986 года рождения. 3 января мужчине исполнился 31 год.
В 16:14 врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть.
Погибший являлся техническим судьей по дисциплине "Сноуборд ски кросс", прибывшим в составе делегации по фристайлу из города Красноярск.
Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады.
Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места.
По данным ГУ «Казселезащиты» - объем сошедшей лавины составил 350 куб.м.
Комментарии, по рейтингу, по дате
На Шымбулаке в результате схода лавины погиб технический судья, прибывший в составе делегации по фристайлу из Красноярска РФ, сообщила пресс-служба ДЧС города.
«В 14.06 на ЕДДС поступила информация от старшего наряда ДЧС Алматы по объекту Универсиады ГЛК «Шымбулак» о том, что к спасателям комплекса обратился гражданин РФ Алемасов Спартак, что во время вне трассового катания на западном склоне ущелья «Чимбулачка» сошла снежная лавина и под снегом остался человек», - говорится в сообщении ДЧС, распространенном во вторник.
К месту схода лавины были направлены республиканский оперативно-спасательный отряд, ГУ «СПиАСР» ДЧС Алматы, ГУ «Казселезащита», служба спасения города и сотрудники ДВД.
«В 15.23 спасатели извлекли тело гражданина РФ Белослудцева Алексея Николаевича. В 16.14 врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей, прибывшим в составе делегации по фристайлу из г.Красноярск РФ», - отмечается в сообщении департамента ЧС.
Как пояснили в пресс-службе, несчастный случай произошел в результате вне трассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места.
По данным ГУ «Казселезащиты», объем сошедшей лавины составил 350 куб. м.
Снега выпало много, это все знают.
Знали же что сходы будут.
Почему не приняли меры предосторожности ?
Почему пропустили ? Малоли кто что хочет.
Где хотим там катаемся.
Вот результат.