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На универсиаде лавина унесла жизнь судьи из России
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danilov 07 Февраля 2017 в 18:09:57




Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, в 14:06 поступила информация, что к спасателям «Шымбулака» обратился гражданин РФ Спартак Алемасов. Он сообщил, что во время внетрассового катания на западном склоне ущелья «Чимбулачка» сошла снежная лавина и под снегом остался человек.

К месту схода лавины немедленно были направлены задействованные на охране объекта Универсиады силы и средства - республиканский оперативно-спасательный отряд - 6 человек личного состава и 2 кинологических расчета, ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы - 17 человек личного состава, ГУ «Казселезащита» - 8 человек, служба спасения города Алматы - 13 человек, сотрудники ДВД - 10 человек.

Место схода лавины на западном склоне ущелья реки Чимбулачка было найдено сразу. Через некоторое время одна из поисковых собак отметила место для поиска.

В 15:23 спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина РФ Белослудцева Алексея Николаевича, 1986 года рождения. 3 января мужчине исполнился 31 год.

В 16:14 врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть.

Погибший являлся техническим судьей по дисциплине "Сноуборд ски кросс", прибывшим в составе делегации по фристайлу из города Красноярск.

Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады.

Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места.

По данным ГУ «Казселезащиты» - объем сошедшей лавины составил 350 куб.м.
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  X-Daemon 07.02.2017 в 18:23:28   # 579017
Технический судья Универсиады из российской делегации погиб в результате схода лавины на Шымбулаке

На Шымбулаке в результате схода лавины погиб технический судья, прибывший в составе делегации по фристайлу из Красноярска РФ, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«В 14.06 на ЕДДС поступила информация от старшего наряда ДЧС Алматы по объекту Универсиады ГЛК «Шымбулак» о том, что к спасателям комплекса обратился гражданин РФ Алемасов Спартак, что во время вне трассового катания на западном склоне ущелья «Чимбулачка» сошла снежная лавина и под снегом остался человек», - говорится в сообщении ДЧС, распространенном во вторник.

К месту схода лавины были направлены республиканский оперативно-спасательный отряд, ГУ «СПиАСР» ДЧС Алматы, ГУ «Казселезащита», служба спасения города и сотрудники ДВД.

«В 15.23 спасатели извлекли тело гражданина РФ Белослудцева Алексея Николаевича. В 16.14 врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей, прибывшим в составе делегации по фристайлу из г.Красноярск РФ», - отмечается в сообщении департамента ЧС.

Как пояснили в пресс-службе, несчастный случай произошел в результате вне трассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места.

По данным ГУ «Казселезащиты», объем сошедшей лавины составил 350 куб. м.
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  Маке0912 07.02.2017 в 18:42:14   # 579023
Саболезнуем.
Снега выпало много, это все знают.
Знали же что сходы будут.
Почему не приняли меры предосторожности ?
Почему пропустили ? Малоли кто что хочет.
Где хотим там катаемся.
Вот результат.
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