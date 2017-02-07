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danilov 07 Февраля 2017 в 20:05:55
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  KAN13 07.02.2017 в 20:45:05   # 579048

Повезло .
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  bolatbol 07.02.2017 в 20:47:30   # 579050
Чем отличается любитель от професси анала? Любитель заорет, уйдет на обочину, вывернет на полосу, остановится и долго будет материться и махать дрожащими руками. Потом заведет свою тачку и медленно-осторожно продолжит путь.
А профи увернулся как всегда, выехал на тропу войны и дальше слушает музыку.
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  Викторовна 07.02.2017 в 21:14:35   # 579056
bolatbol, молчком доедет до дома, поменяет штаны и напьется.
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  AWP 07.02.2017 в 21:24:24   # 579060
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  Snake666 07.02.2017 в 21:27:53   # 579061
И куда эта фура так торопилась?
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  arhar 07.02.2017 в 21:56:44   # 579072
Quote:
Чем отличается любитель от професси анала?

ну вот и ответ
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  Денис222 07.02.2017 в 23:15:42   # 579084
Цитата: Викторовна от 07.02.2017 21:14:35
bolatbol, молчком доедет до дома, поменяет штаны и напьется.


И по этому обычно профи в коричневых штанах...
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