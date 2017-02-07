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Повезло .
А профи увернулся как всегда, выехал на тропу войны и дальше слушает музыку.
Викторовна 07.02.2017 в 21:14:35 # 579056
Цитата: Викторовна от 07.02.2017 21:14:35
bolatbol, молчком доедет до дома, поменяет штаны и напьется.
bolatbol, молчком доедет до дома, поменяет штаны и напьется.
Как вариант
Чем отличается любитель от професси анала?
ну вот и ответ
Цитата: Викторовна от 07.02.2017 21:14:35
bolatbol, молчком доедет до дома, поменяет штаны и напьется.
bolatbol, молчком доедет до дома, поменяет штаны и напьется.
И по этому обычно профи в коричневых штанах...