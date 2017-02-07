Мне знаком этот стиль

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danilov 07 Февраля 2017 в 20:14:11
Комментарии,
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332-712
07.02.2017 в 20:21:34
# 579040
Ватафак?
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Лялька
07.02.2017 в 20:32:42
# 579044
С наших корпоративов слямзила? ??
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TATARIN7
07.02.2017 в 20:42:10
# 579046
Дичь
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Pancho S
07.02.2017 в 21:13:25
# 579054
этот стиль называется- Вог.
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Snake666
07.02.2017 в 21:29:17
# 579063
Где-то я уже такое видел. Только мадам была по старше. Всем кораблем от нее бегали, включая команду. Там ещё шест был...
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Temka
07.02.2017 в 22:26:57
# 579076
это я в зюзю пришел домой)))или захожу...в общем что то такое)))
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старик
07.02.2017 в 22:38:23
# 579078
А мне кажется что это профессионал, и все что она исполнила-задумано.
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Денис222
07.02.2017 в 23:12:34
# 579082
Ну их нах, такие пляски
каблук себе воткнет еще...
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