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Мне знаком этот стиль
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danilov 07 Февраля 2017 в 20:14:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 07.02.2017 в 20:21:34   # 579040
Ватафак?
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  Лялька 07.02.2017 в 20:32:42   # 579044
С наших корпоративов слямзила? ??
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  TATARIN7 07.02.2017 в 20:42:10   # 579046
Дичь
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  Pancho S 07.02.2017 в 21:13:25   # 579054
этот стиль называется- Вог.
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  Snake666 07.02.2017 в 21:29:17   # 579063
Где-то я уже такое видел. Только мадам была по старше. Всем кораблем от нее бегали, включая команду. Там ещё шест был...
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  Temka 07.02.2017 в 22:26:57   # 579076
это я в зюзю пришел домой)))или захожу...в общем что то такое)))
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  старик 07.02.2017 в 22:38:23   # 579078
А мне кажется что это профессионал, и все что она исполнила-задумано.
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  Денис222 07.02.2017 в 23:12:34   # 579082
Ну их нах, такие пляски каблук себе воткнет еще...
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