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Когда просишь полицейского пристегнуть ремень
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danilov 08 Февраля 2017 в 15:46:57
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Absolute
08.02.2017 в 15:53:06
# 579259
Наказать. За наглость!
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Templar
08.02.2017 в 16:23:59
# 579262
Отправьте на номер МПС в УатсАпп. Посмотрим, как его не еб..т.
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Manitu
08.02.2017 в 16:53:42
# 579275
Да пусть не пристёгивается. Может убьётся когда нибудь.
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