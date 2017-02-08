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Когда просишь полицейского пристегнуть ремень
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danilov 08 Февраля 2017 в 15:46:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 08.02.2017 в 15:53:06   # 579259
Наказать. За наглость!
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  Templar 08.02.2017 в 16:23:59   # 579262
Отправьте на номер МПС в УатсАпп. Посмотрим, как его не еб..т.
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  Manitu 08.02.2017 в 16:53:42   # 579275
Да пусть не пристёгивается. Может убьётся когда нибудь.
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