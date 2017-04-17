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Уход на второй круг
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danilov 17 Апреля 2017 в 11:41:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 17.04.2017 в 13:39:21   # 596887
Пассажиры обосрались
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  Snake666 17.04.2017 в 14:31:45   # 596898
Пилоту не позавидуешь. Такая видимость, на такой скорости. Ещё и ветер с дождём.
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