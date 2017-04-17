Паводки в Казахстане

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danilov 17 Апреля 2017 в 16:39:22
Основная трасса, с.Чистополье, Северный Казахстан
Акмолинская область
Костанайская обл.
с. Атбасар
река Нура
Подстраховка на трассе
Акмолинская область
Актобе
Паводок в селе Красный Яр
село Октябрьское
Кургальджинская трасса (Малиновка)
Размыло дорогу
В Северном Казахстане паводок разрушил дорогу на республиканской трассе Петропавловск – Жезказган. Движение по трассе закрыто.
Комментарии, по рейтингу, по дате
как максимум признать недееспособной и распустить парламент
а как же министерства, акиматы, а президент? они дееспособны? эту страну исправит только большая война, все проходимцы и корруционеры, которые и есть наша власть просто сбегут с награбленным.
Цитата: гримм от 17.04.2017 17:11:56
было такое и у нас в сторону туркестана ехал на лекговушке за тамерлановкой также вода шла через дорогу, проехал, ничё!
было такое и у нас в сторону туркестана ехал на лекговушке за тамерлановкой также вода шла через дорогу, проехал, ничё!
Мы наверное в один день ехали. Было такое лет пять назад
Сладкая Вата 17.04.2017 в 18:49:14 # 596952
Цитата: Сладкая Вата от 17.04.2017 18:49:14
нуивонахуй, я б зассал
нуивонахуй, я б зассал
Тем самым усложнили бы и без того непростую ситуацию с паводками.