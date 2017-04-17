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Паводки в Казахстане
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danilov 17 Апреля 2017 в 16:39:22
Паводок. Балкашино Казахстан.



Основная трасса, с.Чистополье, Северный Казахстан



Акмолинская область





Костанайская обл.





с. Атбасар



река Нура



Подстраховка на трассе



Акмолинская область



Актобе



Паводок в селе Красный Яр



село Октябрьское



Кургальджинская трасса (Малиновка)



Размыло дорогу

В Северном Казахстане паводок разрушил дорогу на республиканской трассе Петропавловск – Жезказган. Движение по трассе закрыто.











































Комментарии, по рейтингу, по дате
  Desperado 17.04.2017 в 16:47:36   # 596925
Просто пиздец... Так и думал что весной такая хрень будет. Уж больно много снега навалило зимой.
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  Риана 17.04.2017 в 17:01:56   # 596926
Надеюсь все живы здоровы!!! Джипы интересно доехали???
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  гримм 17.04.2017 в 17:11:56   # 596928
было такое и у нас в сторону туркестана ехал на лекговушке за тамерлановкой также вода шла через дорогу, проехал, ничё!
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  sarmat 17.04.2017 в 17:40:30   # 596934
Эту воду да в нужное русло... Все лето бы проблем не знали
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  ustbe 17.04.2017 в 17:42:28   # 596935
Все это потому что,власть превышает свои полномочия,знаю смешно звучит,но надо за такое привлечь их к ответственности.Как минимум кого то надо посадить за это и за его счет делать восстановительные работы,как максимум признать недееспособной и распустить парламент.Когда же эти старшие жузовские поймут,что терпение оно не резиновое у народа.
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  arhar 17.04.2017 в 17:51:11   # 596938
Quote:
как максимум признать недееспособной и распустить парламент

а как же министерства, акиматы, а президент? они дееспособны? эту страну исправит только большая война, все проходимцы и корруционеры, которые и есть наша власть просто сбегут с награбленным.
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  Мура45 17.04.2017 в 18:05:20   # 596942
Цитата: гримм от 17.04.2017 17:11:56
было такое и у нас в сторону туркестана ехал на лекговушке за тамерлановкой также вода шла через дорогу, проехал, ничё!


Мы наверное в один день ехали. Было такое лет пять назад
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  Сладкая Вата 17.04.2017 в 18:49:14   # 596952
нуивонахуй, я б зассал
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  Mikado 17.04.2017 в 19:49:33   # 596955
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