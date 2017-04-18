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Норвежцы в Северной Корее
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danilov 18 Апреля 2017 в 11:47:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
  12АТП2 18.04.2017 в 12:10:28   # 597012
Эта страна живет в экономической блокаде, но вы посмотрите какие у них города....нам со всеми нашими полезными ископаемыми и нефтью до них как до китая раком
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  Blackadder 18.04.2017 в 12:23:00   # 597017
Это так скажем "Парадный вход" чучхейской монархии. Рекламная вывеска.
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  wde 18.04.2017 в 13:31:01   # 597041
Цитата: 12АТП2 от 18.04.2017 12:10:28
Эта страна живет в экономической блокаде, но вы посмотрите какие у них города....нам со всеми нашими полезными ископаемыми и нефтью до них как до китая раком
это как Астана (или ее лучшие улицы), остальное не показали.
Но да, мы могли бы жить куда лучше
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  arhar 18.04.2017 в 13:54:20   # 597045
проамериканский режим, с помошью которого они держат на коротком поводке японию и юж.корею. как только поднимался вопрос о целесообразности нахождения американских баз, так сразу режим чучхе активизируется.
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