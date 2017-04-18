Норвежцы в Северной Корее

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Blackadder 18.04.2017 в 12:23:00 # 597017
Цитата: 12АТП2 от 18.04.2017 12:10:28это как Астана (или ее лучшие улицы), остальное не показали.
Эта страна живет в экономической блокаде, но вы посмотрите какие у них города....нам со всеми нашими полезными ископаемыми и нефтью до них как до китая раком
Эта страна живет в экономической блокаде, но вы посмотрите какие у них города....нам со всеми нашими полезными ископаемыми и нефтью до них как до китая раком
Но да, мы могли бы жить куда лучше