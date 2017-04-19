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Когда забываешь, что нужно быть патриотом
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danilov 19 Апреля 2017 в 17:57:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 19.04.2017 в 18:05:49   # 597317
и что? вообще не понимаю этот жест.... и что если я не положу руку на сердце ... что будет?
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  КЕДЫ 19.04.2017 в 18:15:53   # 597318
Что это поет? Или кто?
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  Денис222 19.04.2017 в 18:39:51   # 597321
Цитата: ss720 от 19.04.2017 18:05:49
и что? вообще не понимаю этот жест.... и что если я не положу руку на сердце ... что будет?


Вы не будете патриотом, а вот кто положит руку поверх пуза (чаще так вижу), тот истинный патриот! Нужно понимать такие простые истины...
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  Софруджу 19.04.2017 в 19:27:04   # 597330
А я по-прежнему стою смирно под гимн, без этих американских закидонов с рукой.
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  728 19.04.2017 в 21:06:50   # 597337
Клянусь рукой (с)Бородач
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  arhar 19.04.2017 в 21:58:30   # 597345
Quote:
Россия стягивает войска к границе Северной Кореи
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