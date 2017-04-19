Когда забываешь, что нужно быть патриотом

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danilov 19 Апреля 2017 в 17:57:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ss720 от 19.04.2017 18:05:49
и что? вообще не понимаю этот жест.... и что если я не положу руку на сердце ... что будет?
и что? вообще не понимаю этот жест.... и что если я не положу руку на сердце ... что будет?
Вы не будете патриотом, а вот кто положит руку поверх пуза (чаще так вижу), тот истинный патриот! Нужно понимать такие простые истины...
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