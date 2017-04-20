Не смотри на попы, а смотри на стопы

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danilov 20 Апреля 2017 в 09:39:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 20.04.2017 09:51:25
Сжечь ведьму!
Сжечь ведьму!
-Сжечь ведьму!!!
-Но она же красивая....
-Ну хорошо. Но потом сжечь!
Цитата: Hostel от 20.04.2017 09:55:19Была бы она страшная, ее бы и сжигать не надо.
-Сжечь ведьму!!!
-Но она же красивая....
-Ну хорошо. Но потом сжечь!
Цитата: Zoggyla от 20.04.2017 09:51:25
Сжечь ведьму!
Сжечь ведьму!
-Сжечь ведьму!!!
-Но она же красивая....
-Ну хорошо. Но потом сжечь!