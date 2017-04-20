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Не смотри на попы, а смотри на стопы
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danilov 20 Апреля 2017 в 09:39:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  12АТП2 20.04.2017 в 09:44:36   # 597404
С какой скоростью ехал мотоцикл?
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  Пришелец 20.04.2017 в 09:49:36   # 597410
видно что водятел машины засмотрелся и свернул на встречку
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  Zoggyla 20.04.2017 в 09:51:25   # 597411
Сжечь ведьму!
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  Hostel 20.04.2017 в 09:55:19   # 597413
Цитата: Zoggyla от 20.04.2017 09:51:25
Сжечь ведьму!


-Сжечь ведьму!!!
-Но она же красивая....
-Ну хорошо. Но потом сжечь!
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  Zoggyla 20.04.2017 в 09:56:52   # 597414
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  AWP 20.04.2017 в 10:18:47   # 597427
Тупые девушки.
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