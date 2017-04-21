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Экстремально низкий полет и падение самолёта в Чите
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Sr. Leonsio 21 Апреля 2017 в 11:41:06

Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 21.04.2017 в 12:26:21   # 597776
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  Рамзес 21.04.2017 в 12:37:45   # 597777
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  Ddog 21.04.2017 в 12:43:52   # 597779
RC, нет?
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  Viktor11 21.04.2017 в 12:47:20   # 597781
Купился
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  Мура45 21.04.2017 в 12:54:39   # 597785
Вот шайтан, а.. Прикольно!
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  jumanjiqz 21.04.2017 в 13:04:23   # 597788
А летчик успел катапультироваться?
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