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Экстремально низкий полет и падение самолёта в Чите
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Sr. Leonsio
21 Апреля 2017 в 11:41:06
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kkafp
21.04.2017 в 12:26:21
# 597776
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Рамзес
21.04.2017 в 12:37:45
# 597777
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Ddog
21.04.2017 в 12:43:52
# 597779
RC, нет?
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Viktor11
21.04.2017 в 12:47:20
# 597781
Купился
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Мура45
21.04.2017 в 12:54:39
# 597785
Вот шайтан, а.. Прикольно!
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jumanjiqz
21.04.2017 в 13:04:23
# 597788
А летчик успел катапультироваться?
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