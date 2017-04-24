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То чувство, когда ты облажался в прямом эфире
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danilov 24 Апреля 2017 в 08:57:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 24.04.2017 в 09:12:40   # 598242
Раньше слово "член" так часто не применяли.
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  строитель 24.04.2017 в 09:29:09   # 598245

УЖАС
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  dane 24.04.2017 в 09:36:33   # 598247
бывает и поэпичнее)
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  Лысый 24.04.2017 в 09:50:15   # 598251
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  12АТП2 24.04.2017 в 09:56:18   # 598254
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