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То чувство, когда ты облажался в прямом эфире
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danilov 24 Апреля 2017 в 08:57:59
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Nafis
24.04.2017 в 09:12:40
# 598242
Раньше слово "член" так часто не применяли.
поощрить
|
покарать
строитель
24.04.2017 в 09:29:09
# 598245
УЖАС
поощрить
|
покарать
dane
24.04.2017 в 09:36:33
# 598247
бывает и поэпичнее)
поощрить
|
покарать
Лысый
24.04.2017 в 09:50:15
# 598251
Цитата:
dane
от
24.04.2017 09:36:33
бывает и поэпичнее)
"В член пипенцам" например.
поощрить (1)
|
покарать
12АТП2
24.04.2017 в 09:56:18
# 598254
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|
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