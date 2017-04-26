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Мультикоптер, способный поднять человека.
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danilov 26 Апреля 2017 в 11:52:24
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старик
26.04.2017 в 12:25:37
# 598954
Я бы тоже полетал!
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AWP
26.04.2017 в 13:00:19
# 598959
Цитата:
старик
от
26.04.2017 12:25:37
Я бы тоже полетал!
Я бы улетел
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Mikado
26.04.2017 в 13:02:00
# 598960
Всю рыбу распугали.
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