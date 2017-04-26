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Мультикоптер, способный поднять человека.
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danilov 26 Апреля 2017 в 11:52:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 26.04.2017 в 12:25:37   # 598954
Я бы тоже полетал!
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  AWP 26.04.2017 в 13:00:19   # 598959
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  Mikado 26.04.2017 в 13:02:00   # 598960
Всю рыбу распугали.
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