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Инспектор требует права у курсанта автошколы
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danilov 02 Мая 2017 в 17:11:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 02.05.2017 в 17:30:19   # 600355

Еще старается выглядит образованным. Но у него вызвал коллапс в мозгу почему у девушки нет прав и что такое курсант)))
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  Лялька 02.05.2017 в 17:51:52   # 600366
А он сам разве курсантом не был?
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  lado 02.05.2017 в 17:56:44   # 600372
Мынау ептваймать не дейды???
ооох "инспектор" реальный дегрод
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  Marvel 02.05.2017 в 18:36:19   # 600385
Чтобы остаться в правовом поле - нужно всего лишь подать в суд на этого инспектора за превышение полномочий
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  Skype 02.05.2017 в 19:05:25   # 600394
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  jumanjiqz 02.05.2017 в 20:28:03   # 600432
Какой стыд и позор, я бы даже сказал одно большое коричневое пятно на службу правоохранителей.
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  TATARIN7 02.05.2017 в 20:37:46   # 600440
По моему этот далбич уже был
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  strannikpv 02.05.2017 в 20:51:59   # 600449
Как таких долбоящеров держат на службе за счет наших налогов?
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  старик 02.05.2017 в 21:42:19   # 600476
Документы на мобильник! Инспектор курнул что то!
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  Zoggyla 02.05.2017 в 21:44:54   # 600480
Цитата: старик от 02.05.2017 21:42:19
Документы на мобильник! Инспектор курнул что то!
А вы разве не носите с собой документы на смартфон? А зря!
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  Мимоходец 02.05.2017 в 22:02:26   # 600492
Как посмотреть. Дпс-ник уверен в семье, и при этом весьма корректен. Отдельные реплики спорны, но вполне трактуемы в правовых рамках. Во-первых, неизвестно, какие документы и для чего оң требует - может, ему курсантка показалась недопустимо молодой. Во-вторых, все же пищат от видео Форда, где оң ещё похлеще допускает. Тихо, ни с кем спорить не хочу, противоположные взгляды уважаю.
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  Мимоходец 02.05.2017 в 22:03:27   # 600493
Читать "в себе"
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  Джимбо 02.05.2017 в 23:45:40   # 600521
О я плачу ржачными слезами от таких представлений
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