Инспектор требует права у курсанта автошколы

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danilov 02 Мая 2017 в 17:11:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
Еще старается выглядит образованным. Но у него вызвал коллапс в мозгу почему у девушки нет прав и что такое курсант)))
ооох "инспектор" реальный дегрод
Цитата: Лялька от 02.05.2017 17:51:52
А он сам разве курсантом не был?
А он сам разве курсантом не был?
Оно сразу сержантом родилось
strannikpv 02.05.2017 в 20:51:59 # 600449
Цитата: старик от 02.05.2017 21:42:19А вы разве не носите с собой документы на смартфон? А зря!
Документы на мобильник! Инспектор курнул что то!
Документы на мобильник! Инспектор курнул что то!