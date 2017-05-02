ММА vs Тайцзи

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danilov 02 Мая 2017 в 17:30:07
Поединок, запись которого была опубликована в Сети, начался с того, что Сюй Сяодун принял боксерскую стойку, а его оппонент - стойку журавля. Затем боец ММА практически сразу же перешел в атаку и повалил соперника на пол, после чего бой был прекращен.
По данным СМИ, бою предшествовала дискуссия между бойцом ММА и мастером тайцзи о достоинствах и недостатках соответствующих видов борьбы, в ходе которой Сюй якобы обрушился на тайцзи с оскорблениями.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Даригер Ватс 02.05.2017 в 18:33:25 # 600383
Цитата: Даригер Ватс от 02.05.2017 18:33:25
Надо было режим дракона или тигра включать
Надо было режим дракона или тигра включать
Или стиль пьяного мастера)))
Цитата: Даригер Ватс от 02.05.2017 18:33:25
Надо было режим дракона или тигра включать, а так жестко журавлю прилетело
Надо было режим дракона или тигра включать, а так жестко журавлю прилетело
съебывать надо было, в стиле зайца)))