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ММА vs Тайцзи
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danilov 02 Мая 2017 в 17:30:07
В Китае боец ММА Сюй Сяодун за 10 секунд нокаутировал мастера традиционного китайского боевого искусства "тайцзицюань" Вэй Лэя. Показательный поединок состоялся 27 апреля в городе Чэнду в провинции Сычуань, сообщает "Вести.Ru" со ссылкой на китайские СМИ.
Поединок, запись которого была опубликована в Сети, начался с того, что Сюй Сяодун принял боксерскую стойку, а его оппонент - стойку журавля. Затем боец ММА практически сразу же перешел в атаку и повалил соперника на пол, после чего бой был прекращен.
По данным СМИ, бою предшествовала дискуссия между бойцом ММА и мастером тайцзи о достоинствах и недостатках соответствующих видов борьбы, в ходе которой Сюй якобы обрушился на тайцзи с оскорблениями.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 02.05.2017 в 17:54:29   # 600367
хе..хе.. против такой гадзилы журавль?
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  Даригер Ватс 02.05.2017 в 18:33:25   # 600383
Надо было режим дракона или тигра включать, а так жестко журавлю прилетело
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  Marvel 02.05.2017 в 20:06:31   # 600417
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  jumanjiqz 02.05.2017 в 20:14:37   # 600425
ПЬЯНОГО МАСТЕРА ГОВОРИШЬ!?!?

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  Стрельцов 02.05.2017 в 21:43:04   # 600477
всего лишь два бойца видимо разного уровня подготовки
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  arhar 02.05.2017 в 23:20:28   # 600515
Цитата: Даригер Ватс от 02.05.2017 18:33:25
Надо было режим дракона или тигра включать, а так жестко журавлю прилетело

съебывать надо было, в стиле зайца)))
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