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Дети в Якутии
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danilov 02 Мая 2017 в 17:49:28
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  Vrangel 02.05.2017 в 18:13:52   # 600376
Данилов обленился))
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  DuMoH 02.05.2017 в 18:58:38   # 600391
Зато не за компом...
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  TATARIN7 02.05.2017 в 20:31:32   # 600434
Юные рыбаки учатся дрейфовать на льдине
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  Nafis 02.05.2017 в 20:42:55   # 600443
На пенопласт похоже.
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  Мура45 02.05.2017 в 20:48:30   # 600445
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  charg 02.05.2017 в 21:05:25   # 600452
буржуи ,у нас пенопласт так не валялся )))) вот внашевремяяя, мы в котловане возле стадиона на юбилейке плавали с лягушками на плотах сделаных из каких то деревяшек ,эх детство
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  Zhycie est 02.05.2017 в 22:38:09   # 600502
Цитата: charg от 02.05.2017 21:05:25
буржуи ,у нас пенопласт так не валялся )))) вот внашевремяяя, мы в котловане возле стадиона на юбилейке плавали с лягушками на плотах сделаных из каких то деревяшек ,эх детство

Мы в котловин скатывались по земле на .опе, а зимой на дне был каток...
А позже на пенопласте был сёрфинг на Бадаме...
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  Джимбо 02.05.2017 в 22:58:35   # 600508
Ну и что? О чем вообще новость? Что у нас так не было?
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  arhar 02.05.2017 в 23:17:23   # 600514
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