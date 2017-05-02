Дети в Якутии

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Цитата: DuMoH от 02.05.2017 18:58:38
Зато не за компом...
Зато не за компом...
За компом всю зиму сидели..
Zhycie est 02.05.2017 в 22:38:09 # 600502
Цитата: charg от 02.05.2017 21:05:25
буржуи ,у нас пенопласт так не валялся )))) вот внашевремяяя, мы в котловане возле стадиона на юбилейке плавали с лягушками на плотах сделаных из каких то деревяшек ,эх детство
буржуи ,у нас пенопласт так не валялся )))) вот внашевремяяя, мы в котловане возле стадиона на юбилейке плавали с лягушками на плотах сделаных из каких то деревяшек ,эх детство
Мы в котловин скатывались по земле на .опе, а зимой на дне был каток...
А позже на пенопласте был сёрфинг на Бадаме...