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Отстыковка. Возвращение с орбиты. Посадка сводного отряда космонавтов.
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danilov 02 Мая 2017 в 17:52:24
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Софруджу
02.05.2017 в 20:41:15
# 600441
Интересно, кто-нибудь из нынешних десяти-двенадцатилетних мечтает стать космонавтом?
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