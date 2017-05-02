Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Отстыковка. Возвращение с орбиты. Посадка сводного отряда космонавтов.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Мая 2017 в 17:52:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 02.05.2017 в 20:41:15   # 600441
Интересно, кто-нибудь из нынешних десяти-двенадцатилетних мечтает стать космонавтом?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь