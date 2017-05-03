Коренных алматинцев обещают перевезти за границу

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Гость 03 Мая 2017 в 14:14:43
Водитель крутой иномарки устроил беспредел на дорогах и обещал выкинуть из страны неугодных ему автолюбителей, передает patrul.kz
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Даригер Ватс 03.05.2017 в 10:14:57 # 600557
Регик красавчик, всё правильно сделал
Цитата: DuMoH от 03.05.2017 10:22:07
с каких пор 10-ти летний ES считается крутой иномаркой?
с каких пор 10-ти летний ES считается крутой иномаркой?
можно сказать что у регика крутая иномарка - зайдите на колёса ради интереса
Регик в данном случае поступил правильно. С его физическими данными он бы в два счета поломал бы это чорта. Чухан на лексусе есть самый натуральный провокатор, который добивался чтобы его угандошили ебалом об асфальт. Потом этот чмошник написал бы заяву ментам, блея как баран что он ехал ни кого не трогал, а его взяли и отпиздили. А регик потом бы поимел нихуевые качели с ментами за нанесение телесных.
Цитата: СССР от 03.05.2017 10:22:25
Регик красавчик, всё правильно сделал
можно сказать что у регика крутая иномарка - зайдите на колёса ради интереса
Регик красавчик, всё правильно сделал
Цитата: DuMoH от 03.05.2017 10:22:07
с каких пор 10-ти летний ES считается крутой иномаркой?
с каких пор 10-ти летний ES считается крутой иномаркой?
можно сказать что у регика крутая иномарка - зайдите на колёса ради интереса
Согласен, Дефендер - СИЛА!!!
P.S. А вот нац.тема это уже совсем другое, давно пора в УК РК прописать жесткое наказание за подобные высказывания. И да, русских тут не защищаю, к ним это тоже относится, ничуть не в меньшей степени
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Цитата: Лысый от 03.05.2017 10:50:37
Тряхануло!!!
Тряхануло!!!
Заметил!
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Плохо вы правила учили Самое основное правило 3-х "Д". И дело тут не в принципе. Таких, как вы сказали, "макак", вы НИКОГДА не переучите, ибо поздно, а вот помять свою тачку ради принципа, испортить нервы, а то и здоровье (запросто еще и шмальнет с чего-нибудь), остается вопрос, зачем оно надо? И еще, открою секрет, такие особи, зачастую самолеквидируются через какое-то время
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Да не пропускай. Но не сдувайся и не давай об этом интервью аки космонавт вернувшийся из межгалактической икспедиции.
Сладкая Вата 03.05.2017 в 11:13:19 # 600580
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Таких "умных" можно до вечера пропускать, правила для всех писаны. ES реальный неадекват! Пуп земли типа.
Таких "умных" можно до вечера пропускать, правила для всех писанны
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 11:11:22
Да не пропускай. Но не сдувайся и не давай об этом интервью аки космонавт вернувшийся из межгалактической икспедиции.
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Да не пропускай. Но не сдувайся и не давай об этом интервью аки космонавт вернувшийся из межгалактической икспедиции.
Что вы таки имеете ввиду под словом "не сдувайся"? Выйти и устроить гладиаторский бой, разборку по "пацански", по "понятиям"? Вот тогда в этом случае как я уже писал выше,из вас сделают виноватого во всем.И этот чмошник провокатор будет сосать с вас деньги на своё лечение.
Должен был пропустить и делов то..стоял час, ну ещё плюс 10 сек..
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39Из-за таких уродов сам в пробке лишний час проводишь
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Цитата: андремас от 03.05.2017 11:20:00
Ебунизм..на ровном месте...
Должен был пропустить и делов то..стоял час, ну ещё плюс 10 сек..
Ебунизм..на ровном месте...
Должен был пропустить и делов то..стоял час, ну ещё плюс 10 сек..
С хуяли загуляли, пропускать?
Barabashka7 03.05.2017 в 11:29:05 # 600589
Цитата: spy от 03.05.2017 11:25:13
Попиздели и все чтоли?, отдал бы видео в ментуру или прокуратуру пусть его выебут за нац вопрос...
Попиздели и все чтоли?, отдал бы видео в ментуру или прокуратуру пусть его выебут за нац вопрос...
Ситуация не та ,видео и заявление потеряют.
Цитата: komrad от 03.05.2017 11:26:59
С хуяли загуляли, пропускать?
Цитата: андремас от 03.05.2017 11:20:00
Ебунизм..на ровном месте...
Должен был пропустить и делов то..стоял час, ну ещё плюс 10 сек..
Ебунизм..на ровном месте...
Должен был пропустить и делов то..стоял час, ну ещё плюс 10 сек..
С хуяли загуляли, пропускать?
Из соображений разумного человека.
Цитата: Jokerkz от 03.05.2017 10:57:39
Плохо вы правила учили Самое основное правило 3-х "Д". И дело тут не в принципе. Таких, как вы сказали, "макак", вы НИКОГДА не переучите, ибо поздно, а вот помять свою тачку ради принципа, испортить нервы, а то и здоровье (запросто еще и шмальнет с чего-нибудь), остается вопрос, зачем оно надо? И еще, открою секрет, такие особи, зачастую самолеквидируются через какое-то время
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Плохо вы правила учили Самое основное правило 3-х "Д". И дело тут не в принципе. Таких, как вы сказали, "макак", вы НИКОГДА не переучите, ибо поздно, а вот помять свою тачку ради принципа, испортить нервы, а то и здоровье (запросто еще и шмальнет с чего-нибудь), остается вопрос, зачем оно надо? И еще, открою секрет, такие особи, зачастую самолеквидируются через какое-то время
Правила знаю хорошо. И правило "ДДД" в данной ситуации не канает. Пропуская таких уродов мы каждый раз невольно увеличиваем их поголовие на дороге. Да, ситуации бывают разные кто-то торопится может у него что-то случилось всякое бывает,но ты попроси по человечески тебя пропустят! Я например если человек просит пропущу. Здесь же блять с ахуевшим ебалом лезет под машину, потом как пидор последний быковать начинает и еще сука угрожает вывезти за границу!
Вот таких уродов реально прав пожизнено лишать надо, плюс статью за разжигание нац.розни впаять!
"по понятиям", "по пацански", и т.д., вообще-то сейчас слава богу не лихие 90-е, и тут не хаза с уркаганами. Нормальные люди как-то стараются жить в правовом обществе. А раз уж разговор перешел о жизни по "понятиям", то счастье этого убогого на лексусе в том, что вместо спортика на дэфендере ему не попался урка с опытом отсидки в зоне и как вы говорите живущий по "понятиям". Ибо за сказанные слова в свой адрес, что он "пидараз", этот баклан сразу получил бы перо в бок, или ответил бы за свой базар жопой.
Цитата: komrad от 03.05.2017 11:56:06
Денис222 03.05.2017 в 11:34:13 # 600596
"по понятиям", "по пацански", и т.д., вообще-то сейчас слава богу не лихие 90-е, и тут не хаза с уркаганами. Нормальные люди как-то стараются жить в правовом обществе. А раз уж разговор перешел о жизни по "понятиям", то счастье этого убогого на лексусе в том, что вместо спортика на дэфендере ему не попался урка с опытом отсидки в зоне и как вы говорите живущий по "понятиям". Ибо за сказанные слова в свой адрес что он "пидараз", этот баклан получил бы перо в бок, или ответил бы за свой базар жопой.
Денис222 03.05.2017 в 11:34:13 # 600596
"по понятиям", "по пацански", и т.д., вообще-то сейчас слава богу не лихие 90-е, и тут не хаза с уркаганами. Нормальные люди как-то стараются жить в правовом обществе. А раз уж разговор перешел о жизни по "понятиям", то счастье этого убогого на лексусе в том, что вместо спортика на дэфендере ему не попался урка с опытом отсидки в зоне и как вы говорите живущий по "понятиям". Ибо за сказанные слова в свой адрес что он "пидараз", этот баклан получил бы перо в бок, или ответил бы за свой базар жопой.
А я убеждён, что люди жили по понятиям не только в 90-е годы, есть и сейчас такие и были до, а что плохого в том, что люди следили и за речью и за действиями? Говорите в правовом обществе...где оно? Так же по "понятиям", только по каким-то мусорским...