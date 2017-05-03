Коренных алматинцев обещают перевезти за границу

Денис222 03.05.2017 в 11:34:13 # 600596"по понятиям", "по пацански", и т.д., вообще-то сейчас слава богу не лихие 90-е, и тут не хаза с уркаганами. Нормальные люди как-то стараются жить в правовом обществе. А раз уж разговор перешел о жизни по "понятиям", то счастье этого убогого на лексусе в том, что вместо спортика на дэфендере ему не попался урка с опытом отсидки в зоне и как вы говорите живущий по "понятиям".Ибо за сказанные слова в свой адрес что он "пидараз", этот баклан получил бы перо в бок, или ответил бы за свой базар жопой.