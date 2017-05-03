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Коренных алматинцев обещают перевезти за границу
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Гость 03 Мая 2017 в 14:14:43

Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 03.05.2017 в 10:10:01   # 600555
Регик очко жим жим))). Зачем блатовать если не вывозишь потом?
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  Даригер Ватс 03.05.2017 в 10:14:57   # 600557
Калмахан с Калхамана
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  DuMoH 03.05.2017 в 10:22:07   # 600560
с каких пор 10-ти летний ES считается крутой иномаркой?
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  СССР 03.05.2017 в 10:22:25   # 600561
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:10:01
Регик очко жим жим))). Зачем блатовать если не вывозишь потом?

Регик красавчик, всё правильно сделал

Цитата: DuMoH от 03.05.2017 10:22:07
с каких пор 10-ти летний ES считается крутой иномаркой?


можно сказать что у регика крутая иномарка - зайдите на колёса ради интереса
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  komrad 03.05.2017 в 10:29:50   # 600563
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:10:01
Регик очко жим жим))). Зачем блатовать если не вывозишь потом?

Регик в данном случае поступил правильно. С его физическими данными он бы в два счета поломал бы это чорта. Чухан на лексусе есть самый натуральный провокатор, который добивался чтобы его угандошили ебалом об асфальт. Потом этот чмошник написал бы заяву ментам, блея как баран что он ехал ни кого не трогал, а его взяли и отпиздили. А регик потом бы поимел нихуевые качели с ментами за нанесение телесных.
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  КЕДЫ 03.05.2017 в 10:33:01   # 600565
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.
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  DuMoH 03.05.2017 в 10:33:32   # 600566
Цитата: СССР от 03.05.2017 10:22:25
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:10:01
Регик очко жим жим))). Зачем блатовать если не вывозишь потом?

Регик красавчик, всё правильно сделал

Цитата: DuMoH от 03.05.2017 10:22:07
с каких пор 10-ти летний ES считается крутой иномаркой?


можно сказать что у регика крутая иномарка - зайдите на колёса ради интереса

Согласен, Дефендер - СИЛА!!!
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  Jokerkz 03.05.2017 в 10:39:04   # 600567
Сама ситуация - ерунда, у нас и не такое можно встретить, тут, самое главное человеком оставаться. Очень часто за собой замечаю - подрезал я кого-нибудь справа (не со зла, конечно(яма/идиот на встречке и т.д.)), потом догоняет меня, весь такой злой и крутой, а ему в ответ: "сорян,братан ", после этого никогда не было продолжения, НО бывает и другое - едешь себе спокойно и уже тебя жестко кто-то поставляет, тоже весь такой злой и кошмарный катишься за ним, окно открываешь, а он тебе тоже "сорян,братан ", что хочу сказать - не надо быковать, всяко на дороге бывает
P.S. А вот нац.тема это уже совсем другое, давно пора в УК РК прописать жесткое наказание за подобные высказывания. И да, русских тут не защищаю, к ним это тоже относится, ничуть не в меньшей степени
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  komrad 03.05.2017 в 10:45:39   # 600568
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.


Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
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  Лысый 03.05.2017 в 10:50:37   # 600569
Тряхануло!!!
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  komrad 03.05.2017 в 10:52:25   # 600570
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  Jokerkz 03.05.2017 в 10:57:39   # 600571
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.


Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.

Плохо вы правила учили Самое основное правило 3-х "Д". И дело тут не в принципе. Таких, как вы сказали, "макак", вы НИКОГДА не переучите, ибо поздно, а вот помять свою тачку ради принципа, испортить нервы, а то и здоровье (запросто еще и шмальнет с чего-нибудь), остается вопрос, зачем оно надо? И еще, открою секрет, такие особи, зачастую самолеквидируются через какое-то время
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  Денис222 03.05.2017 в 10:58:59   # 600572
На четвертом живу, капец почувствовал землетрясение...прикинул чё там у тех, что выше...
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  Dior 03.05.2017 в 11:00:47   # 600575
На лексусе националист сраный. Вывезет он за границу. ЧМО СУКА
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  КЕДЫ 03.05.2017 в 11:11:22   # 600579
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.


Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.


Да не пропускай. Но не сдувайся и не давай об этом интервью аки космонавт вернувшийся из межгалактической икспедиции.
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  Сладкая Вата 03.05.2017 в 11:13:19   # 600580
На лицо разжигание межнац розни, где реакция органов?
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  инкогнито 03.05.2017 в 11:14:53   # 600582
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.

Таких "умных" можно до вечера пропускать, правила для всех писаны. ES реальный неадекват! Пуп земли типа.
Таких "умных" можно до вечера пропускать, правила для всех писанны
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  komrad 03.05.2017 в 11:19:59   # 600583
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 11:11:22
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.


Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.


Да не пропускай. Но не сдувайся и не давай об этом интервью аки космонавт вернувшийся из межгалактической икспедиции.


Что вы таки имеете ввиду под словом "не сдувайся"? Выйти и устроить гладиаторский бой, разборку по "пацански", по "понятиям"? Вот тогда в этом случае как я уже писал выше,из вас сделают виноватого во всем.И этот чмошник провокатор будет сосать с вас деньги на своё лечение.
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  андремас 03.05.2017 в 11:20:00   # 600584
Ебунизм..на ровном месте...
Должен был пропустить и делов то..стоял час, ну ещё плюс 10 сек..
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  spy 03.05.2017 в 11:25:13   # 600585
Попиздели и все чтоли?, отдал бы видео в ментуру или прокуратуру пусть его выебут за нац вопрос...
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  Viktor11 03.05.2017 в 11:25:30   # 600586
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.


Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.
Из-за таких уродов сам в пробке лишний час проводишь
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  komrad 03.05.2017 в 11:26:59   # 600587
Цитата: андремас от 03.05.2017 11:20:00
Ебунизм..на ровном месте...
Должен был пропустить и делов то..стоял час, ну ещё плюс 10 сек..

С хуяли загуляли, пропускать?
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  КЕДЫ 03.05.2017 в 11:27:49   # 600588
Еще и флаг британский. В Тольятти через форточку бы вытащили. И похуй кто ты чемпион или нельсон мандела
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  Barabashka7 03.05.2017 в 11:29:05   # 600589
Походу водила лексуса - "Перевезу!". Герой фильма "Перевозщик"
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  Рамзес 03.05.2017 в 11:32:35   # 600593
Цитата: spy от 03.05.2017 11:25:13
Попиздели и все чтоли?, отдал бы видео в ментуру или прокуратуру пусть его выебут за нац вопрос...

Ситуация не та ,видео и заявление потеряют.
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  андремас 03.05.2017 в 11:33:02   # 600594
Цитата: komrad от 03.05.2017 11:26:59
Цитата: андремас от 03.05.2017 11:20:00
Ебунизм..на ровном месте...
Должен был пропустить и делов то..стоял час, ну ещё плюс 10 сек..

С хуяли загуляли, пропускать?


Из соображений разумного человека.
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  Денис222 03.05.2017 в 11:34:13   # 600596
Кеды браток немного не то время ща, гнили как грязи, ты по понятиям прав, но кто ща живет по понятиям чести и т.п. единицы... Я обычно выхожу и дальше по ситуации, но каждый раз потом говорю себе "Дэн ну нахуя"? Ребята дайте дорогу дураку, он свое один хер найдет, может не сразу, но вернется, ну, а коли духаришься, то иди до конца...
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  komrad 03.05.2017 в 11:40:00   # 600600
Цитата: Jokerkz от 03.05.2017 10:57:39
Цитата: komrad от 03.05.2017 10:45:39
Цитата: КЕДЫ от 03.05.2017 10:33:01
Разве в крутости тачки дело? Чувак на мерседесе ведь не быковал. Почему не пропустить бы? Нед лайки-хуяйки нужнее. Канал поддерживать надо. Еще и ментов собрался вызывать. Фу.


Кого пропускать, охуевших макак которые думают что они пиздец какие умные когда объезжают пробки по обочинам, полосам для движения автобусов,встречке?! Потом такая мразь начинает вклиниваться в поток при этом еще и быкует.

Плохо вы правила учили Самое основное правило 3-х "Д". И дело тут не в принципе. Таких, как вы сказали, "макак", вы НИКОГДА не переучите, ибо поздно, а вот помять свою тачку ради принципа, испортить нервы, а то и здоровье (запросто еще и шмальнет с чего-нибудь), остается вопрос, зачем оно надо? И еще, открою секрет, такие особи, зачастую самолеквидируются через какое-то время


Правила знаю хорошо. И правило "ДДД" в данной ситуации не канает. Пропуская таких уродов мы каждый раз невольно увеличиваем их поголовие на дороге. Да, ситуации бывают разные кто-то торопится может у него что-то случилось всякое бывает,но ты попроси по человечески тебя пропустят! Я например если человек просит пропущу. Здесь же блять с ахуевшим ебалом лезет под машину, потом как пидор последний быковать начинает и еще сука угрожает вывезти за границу!
Вот таких уродов реально прав пожизнено лишать надо, плюс статью за разжигание нац.розни впаять!
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  komrad 03.05.2017 в 11:56:06   # 600601
Денис222 03.05.2017 в 11:34:13 # 600596
"по понятиям", "по пацански", и т.д., вообще-то сейчас слава богу не лихие 90-е, и тут не хаза с уркаганами. Нормальные люди как-то стараются жить в правовом обществе. А раз уж разговор перешел о жизни по "понятиям", то счастье этого убогого на лексусе в том, что вместо спортика на дэфендере ему не попался урка с опытом отсидки в зоне и как вы говорите живущий по "понятиям". Ибо за сказанные слова в свой адрес, что он "пидараз", этот баклан сразу получил бы перо в бок, или ответил бы за свой базар жопой.
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  Денис222 03.05.2017 в 12:06:32   # 600607
Цитата: komrad от 03.05.2017 11:56:06
Денис222 03.05.2017 в 11:34:13 # 600596
"по понятиям", "по пацански", и т.д., вообще-то сейчас слава богу не лихие 90-е, и тут не хаза с уркаганами. Нормальные люди как-то стараются жить в правовом обществе. А раз уж разговор перешел о жизни по "понятиям", то счастье этого убогого на лексусе в том, что вместо спортика на дэфендере ему не попался урка с опытом отсидки в зоне и как вы говорите живущий по "понятиям". Ибо за сказанные слова в свой адрес что он "пидараз", этот баклан получил бы перо в бок, или ответил бы за свой базар жопой.


А я убеждён, что люди жили по понятиям не только в 90-е годы, есть и сейчас такие и были до, а что плохого в том, что люди следили и за речью и за действиями? Говорите в правовом обществе...где оно? Так же по "понятиям", только по каким-то мусорским...
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