Пользователей сети поразил чересчур правдоподобный фокус с «отрыванием» пальца

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строитель 05 Мая 2017 в 09:52:24
В комментариях пользователи признаются, что хотя и понимают, что происходящее на записи всего лишь трюк, они все равно не могут понять, куда молодой человек подевал свой палец, и как потом вставил его на место.
Зрители поспорили, действительно ли фокусник использовал только ловкость рук. Некоторым показалось, что австралиец все же применял спецэффекты. Другие в шутку признались, что не хотели бы лично встречаться с Винсентом, поскольку это может обернуться внезапной потерей частей тела.
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