ДЕНЬ ПОБЕДЫ Астана 2017 Бессмертный полк

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danilov 10 Мая 2017 в 15:56:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Skype от 10.05.2017 17:52:07
именно хотят что бы забыли, иначе зачем парад на 7 мая назначили? Что бы принизить статус праздника 9 мая.
именно хотят что бы забыли, иначе зачем парад на 7 мая назначили? Что бы принизить статус праздника 9 мая.
Нет не принизить статус 9 мая, а попробовать привить любовь к казахстанской армии за счёт 9 мая, ибо народ заряжался любовью к родине и патриотизму на протяжении последних 72 лет. И кто в майские праздники может сказать, что родину защищать плохо? Единицы. А 31 декабря,процентов 50, может больше. Просто размышления