Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
ДЕНЬ ПОБЕДЫ Астана 2017 Бессмертный полк
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Мая 2017 в 15:56:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 10.05.2017 в 17:52:07   # 602266
именно хотят что бы забыли, иначе зачем парад на 7 мая назначили? Что бы принизить статус праздника 9 мая.
поощрить | покарать
  Aborigen 10.05.2017 в 18:21:14   # 602270
Цитата: Skype от 10.05.2017 17:52:07
именно хотят что бы забыли, иначе зачем парад на 7 мая назначили? Что бы принизить статус праздника 9 мая.

Нет не принизить статус 9 мая, а попробовать привить любовь к казахстанской армии за счёт 9 мая, ибо народ заряжался любовью к родине и патриотизму на протяжении последних 72 лет. И кто в майские праздники может сказать, что родину защищать плохо? Единицы. А 31 декабря,процентов 50, может больше. Просто размышления
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь