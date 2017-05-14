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Выстрел в голову +18
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danilov 14 Мая 2017 в 08:50:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 14.05.2017 в 09:00:52   # 603055

Упс
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  андремас 14.05.2017 в 09:19:54   # 603058
Обезя с пуликом игрался))
Обезя пулеметчик был
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  андремас 14.05.2017 в 09:22:23   # 603059
Мозгов под крышкой не имея,
Привет от снайпера словил
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  Рамзес 14.05.2017 в 13:08:36   # 603096
Прямиком к Алле в бар.
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  jumanjiqz 14.05.2017 в 14:40:35   # 603105
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