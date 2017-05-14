Выстрел в голову +18

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Круглосуточная Автомойка - стирка и сушка ковров - 350 тг, услуга доставки. дог.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН от 20000 дог.

Новая французская штанга EZ 25кг (Шымкент) 22000 тнг

Тюнер МТС + 1 год просмотра 140 каналов 30 в HD 33000

Ролик для пресса г.Шымкент 2000тг

Требуются автомойщики с опытом, оплата ежедневная. Дневная смена с 8 : 00 до 20 дог.

Гантели заводские (г.Шымкент) 10500 тнг

Московский Технологический Институт 29900руб

Требуются автомойщики с опытом, оплата ежедневная. 87779954060 дог.

Куплю мониторы неисправные на запчасти, только ж/к дог.